Gorčević: Pridruživanje EU mora biti zasnovano na zaslugama

Podgorica, (MINA) – Pridruživanje država Evropskoj uniji (EU) mora biti zasnovano na zaslugama, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, navodeči da bilaterizacija procesa ne pomaže nikome.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je to rekla na GLOBSEC forumu u Pragu, koji okuplja visoke zvaničnike, stručnjake i lidere iz Evrope i svijeta.

Gorčević je predstavila pozicije Crne Gore u kontekstu evropskih integracija, institucionalnih reformi i ekonomske saradnje.

Navodi se da je Gorčević, na panelu „Pojednostaviti, zaštititi, ojačati: Put EU naprijed“, govorila o potrebi modernizacije odlučivanja unutar EU, jačanju demokratske otpornosti i proširenju kao ključnom faktoru bezbjednosti na kontinentu.

Odgovarajući na pitanje koja je prva naredna članica EU, Gorčević je potcrtala da je to Crna Gora, „prvenstveno zbog ispunjavanja kriterijuma i napretka koji je postigla u pregovaračkom procesu“.

Govoreći o različitim pogledima i neslaganjima među državama članicama u tumačenju napretka pojedinačnih kandidata, Gorčević je naglasila da pridruživanje mora biti zasnovano na zaslugama, a da bilaterizacija procesa ne pomaže nikome.

„Najave non-pejpera iz Slovenije i Njemačke mogu biti dobar pravac daljeg oblikovanja procesa proširenja, ali Crna Gora želi jednoglasnost svih 27 članica po pitanju priznavanja njenih uspjeha“, poručila je Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Gorčević je, tokom drugog dana Foruma, učestvovala na specijalnoj sesiji „Preko granica: Unapređenje evropske ekonomske integracije Balkana“, na kojoj su razmatrani konkretni koraci za jačanje ekonomske dimenzije procesa pristupanja – uključujući usklađivanje sa pravilima jedinstvenog tržišta EU, liberalizaciju kapitalnih tokova, borbu protiv pranja novca i poboljšanje investicionog ambijenta u regionu.

Gorčević je navela da regionalna saradnja i jačanje međusobne povezanosti predstavljaju ključ za otključavanje punog potencijala Zapadnog Balkana.

Prema njenim riječima, inicijative poput Plana rasta za region nude istorijsku priliku da se ubrza ekonomska integracija u EU, unaprijedi infrastrukturna povezanost i privuku održive investicije koje donose opipljive koristi građanima.

„Saradnja među državama regiona ne smije biti izuzetak, već postati pravilo – jer samo kroz zajednički, usklađen pristup možemo graditi konkurentnu, stabilnu i evropsku budućnost za cijeli region“, poručila je Gorčević.

Gorčević je, kako je saopšteno, na marginama Foruma imala niz bilateralnih sastanaka, uključujući susrete sa ministrima vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem, Srbije Nemanjom Starovićem, Bugarske Georgijem Georgievim, kao i državnom sekretarkom Ministarstva vanjskih poslova Rumunije Anom Kristinom Tinka.

Navodi se da je, razgovarajući sa zvaničnicima Bugarske i Rumunije, dobila potvrdu da Crna Gora može očekivati podršku ovih zemalja u završnoj fazi pregovora o članstvu.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Gorčević sa

Konakovićem i Starovićem razmijenila mišljenja o ključnim pitanjima procesa pristupanja, regionalnoj saradnji i zajedničkoj evropskoj budućnosti zemalja regiona.

“Učešćem na GLOBSEC forumu, ministarka Gorčević je još jednom potvrdila snažnu posvećenost Crne Gore evropskoj budućnosti i aktivnoj ulozi u regionalnoj i evropskoj saradnji”, navodi se u saopštenju.

