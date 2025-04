Gorčević: Plan da do kraja godina interno zatvorimo šest poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora planira da do kraja godine interno zatvori najmanje šest poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), saopštila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je, na konsultativnom saslušanju pred skupštinskim Odborom za evropske integracije, podsjetila da je cilj aktuelne administracije da do kraja naredne godine zatvori sva pregovaračka poglavlja.

“Plan nam je da do kraja ove godine interno zatvorimo najmanje šest pregovaračkih poglavlja“, saopštila je Gorčević, napominjući da procjena te interne spremnosti zavisi od Evropske komisije (EK), ali i država članica.

Kako je pojasnila, u pitanju su poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i Poglavlje 13 – Ribarstvo.

“Svakako ćemo raditi na većem broju poglavlja koja ćemo zatvarati, jer sa ovom dinamikom znači da će 2026. biti godina u kojoj ćemo zatvoriti skoro 20 pregovaračkih poglavlja zvanično na međuvladinim konferencijama između EK i Crne Gore“, navela je Gorčević.

Ona je kazala da su u ovom trenutku interno spremna za zatvaranje tri pregovaračka poglavlja – 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 5 – Javne nabavke.

Gorčević je rekla da je u vezi sa Poglavljem 4 poslata sva neophodna dokumentacija EK i da je sada na Komisiji da procijeni da li je Crna Gora ispunila sva završna mjerila, da crnogorska administarcija odgovori na dodatna pitanja, a zatim da se dogovori vrijeme kada će to poglavlje biti zatvoreno.

“U ovom tenutku nemamo povratnu informaciju kada je Poglavlje 4 u pitanju, da li će biti zatvoreno u junu ili ćemo sačekati drugu polovinu godine“, dodala je Gorčević.

Kada je riječ o Poglavlju 5 – Javne nabavke, Gorčević je kazala da su ispunjena sva završna mjerila i obaveze i da vjeruje da postoji prostor da Međuvladina konferencija bude održana u junu, kada bi to poglavlje zatvorili.

„Još čekamo povratnu informaicju od EK i članica, ali trenutno postoji optimizam da ovo poglavlje može biti zatvoreno već tokom poljskog predsjedavanja“, rekla je Gorčević.

Ona je podsjetila da je poglavlje 31 bilo interno spremno u decembru za zatvaranje, ali da će, radi komunikacije sa Hrvatskom oko bilateralnih pitanja, to poglavlje biti zatvoreno na nekoj od narednih Međuvladinih konferencija.

„Za sada smo zadovoljni dinamikom kako idu pregovori sa Hrvatskom, o čemu ćemo vas naknadno izvijestiti“, rekla je Gorčević.

Kada je riječ o preostalim poglavljima, Gorčević je kazala da je neophodno do juna usvojiti oko 20 zakona koja su ujedno i završna mjerila, i dodala da će Vlada u maju sve poslati parlamentu.

„Onda je naša obaveza da tokom jula pošaljemo svu dokumentciju i završne izvještaje EK, što znači da ostaje dovoljno prostora da do kraja godine možemo govoriti o zatvaranju poglavlja tokom danskog predsjedavanja“, rekla je Gorčević.

Gorčević je istakla da završna mjerila ne obuhvataju samo donošenje zakona, već i jačanje administrativnih kapaciteta, a što je, prema njenim riječima, ozbiljan problem.

„Nemamo dovoljno eksperata koji su nam neophodni kako bismo mogli da završimo posao, ali i radi ekpertize i znanja koja su nam dalje potrebna“, navela je Gorčević.

Ona je kazala da je Ministarstvo evropskih poslova (MEP) uradilo analizu koja se tiče jačanja administrativnih kapaciteta kroz pregovarački proces, koja je pokazala da se u čak 26 pregovaračkih poglavlja javlja potreba jačanja administrativnih kapaciteta i da na to obavezuju 42 od 97 završnih mjerila.

„Ovo je ozbiljan problem za cijelu administraciju, ne samo za proces evropskih integracija. Problem koji se sistemski mora rješavati, za svaki resor“, dodala je Gorčević.

Govoreći o drugim aktivnostima koje MEP sprovodi, Gorčević je kazala da su kreirali Akcioni plan za adresiranje preporuka EK, da je usvojen Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) i da će sjutra na dnevnom redu Vlade biti i Akcioni plan koji se odnosi na poglavlja 23 i 24, a koji adresira sve obaveze vlasti kako bi se zatvorila ta poglavlja.

Kako je dodala, uporedo sa tim, komuniciraju sa EK i rade na ispunjavanju završnih mjerila za sva druga poglavlja koja su i zvanično predmet zatvaranja u narednoj godini.

“Plan nam je da do kraja godine interno spremimo još nekoliko poglavlja, a najzahtjevnija su poglavlja vladavine prava, poglavlje 27 – Zaštita životne sredine, Poglavlje 8 – Konkurencija, koje će biti dosta izazovno za zatvaranje, kao i poglavlje 17- Ekonomska i monetarna unija“, navela je Gorčević.

Ona je poručila da će Vlada odraditi sve obaveze koje je preuzela i naglasila da, u slučaju političkih nesuglasica u parlamentu treba obezbijediti konsenzus za zakone neophodne za zatvaranja poglavlja ili Reformsku agendu.

Govoreći o Misiji Crne Gore pri EU i komunikaciji po pitanju pregovora, Gorčević je naglasila da se mora već sada razmišljati o jačanju kapaciteta Misije, ali i o onim ljudima koji će predstavljati Crnu Goru u evropskim institucijama.

“Komunikaciju imamo na dvomjesečnom nivou, gdje imamo kolegijume i podijelimo sve što se tiče cjelokupnog prosesa. Da li ta komunikacija može biti bolja – sigurno da može. Stojimo na raspolaganju što se tiče unapređenja procesa komunikacije“, dodala je Gorčević.

Poslanici Demokratske partije socijalista Mihailo Anđušić i Ivan Vuković problematizovali su neprisustvo većine članova Odbora iz parlamentarne većine sjednici na kojoj se raspravljalo o dinamici pregovora sa EU, ocjenjujući da Gorčević nedostaje političkog autoriteta.

Vuković je kazao da, ono što bi trebalo da bude posao glavnog pregovarača je postala dominantna karakteristika djelovanja Gorčević, navodeći da to negativno utiče da proces integracija.

On je rekao da je Crna Gora uvijek imala probleme sa administrativnim kapacitetima, ali da je sada stanje gore nego prije pet godina.

Vuković je problematizovao to što Gorčević nije reagovala na ideju da se Zakon o državnim službenicima i namještenicima mijenja nakon što je dobio „zeleno svjetlo“ od EK, kako bi se omogučilo da važnim resorima u Vladi upravljajuju ljudi sa bečelor diplomom.

„Ministar javne uprave (Maraš Dukaj) je uradio korektno svoj dio posla i „sudario“ se sa voljom parlamentarne većine koju dominantno konstituiše vaš politički subjekt. Niko iz Pokreta Evropa sad nije rekao da je to loša ideja, nego očigledno treba otvoriti prostor za popunjavanje mjesta politički podobnim kadrovima“, naveo je Vuković.

Gorčević je kazala da je svjesna da je delegirana na osnovu preporuke određenje političke partije, ali da prvo brani državni interes, pa tek onda partijski.

“Da nemam rezultate sigurno bih danas bila saglasna sa svime što ste rekli. Uvijek ću skrenuti pažnju ako je nešto prouzrokovalo štetu ili nije, a to da li postoji neka izjava koju ste vi očekivali ili priželjkivali ne znači da ne radim svoj posao kako treba“, odgovorila je Gorčević.

Anđušić je pitao Gorčević da li Sporazum o ekonomskoj saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) može uticati na dalji tok evropskih integracija i proces zatvaranja poglavlja 5 -Javne nabavke.

„U ovom trenutku, sporazumi kakvi su izglasani ne kose se sa evropskim pravom i domaćim zakonodavstvom, niti se tiču Poglavlja 5. Ne kosi se ni sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), a razrada sporazuma će biti predmet interesovanja EU i država članica“, poručila je Gorčević.

