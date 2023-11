Gorčević: Najoštrije osuđujem mizogini uradak Šešelja

Podgorica, (MINA) – Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da najoštrije osuđuje mizogini uradak Vojislava Šešelja kreiran u namjeri da povrijedi ugled bivše poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović Stanković.

Gorčević je rekla da je jasno da kultura dijaloga nikada nije bila svojstvena autoru tog seksističkog napada, ali da „nas to samo dodatno obavezuje da takve pojave ne relativizujemo, već ih označimo kao društveno neprihvatljive“.

„Kao ministarka u 44. Vladi i kao žena, najoštrije osuđujem mizogini uradak Šešelja kreiran u namjeri da povrijedi ugled gospođe Vuksanović Stanković“, navela je Gorčević na društvenoj mreži X.

