Gorčević: Međuvladina konferencija nagrada za ostvarene rezultate

Podgorica, (MINA) – Međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije (EU), koja će biti održana 29. januara u Briselu, nagrada je za ostvarene rezultate i podstrek za nove uspjehe, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je rekla da je sigurna da će evropski partneri prepoznati da Crna Gora ima kredibilnu i proevropsku Vladu i jaku parlamentarnu većinu, koja će se odazvati svim izazovima po pitanju evropskih integracija i državu uvesti u EU.

Gorčević je navela da će delegaciju Crne Gore na Međunarodnoj konferenciji predvoditi premijer Milojko Spajić i da će to biti prilika da predstave sve što je Vlada, ali i parlamentarna većina uradila za dva i po mjeseca.

“Sigurna sam da će, nakon dvije godine, Međuvladina konferencija biti prilika da predstavimo Mapu puta kada su evropske integracije u pitanju, ali i ono što je urađeno za dva i po mjeseca rada 44. Vlade“, kazala je Gorčević.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) saopštili su da će delegacija Crne Gore na Međuvladinoj konferenciji, gdje će se sastati sa ministrima vanjskih poslova država članica, predstaviti Mapu puta za ispunjenje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24.

Delegacija će, kako su naveli iz tog resora, predstaviti aktuelno stanje procesa pregovora i prioritete u vladavini prava, kao što su imenovanja u pravosuđu, strategija reforme pravosuđa i izmjene zakona.

„Daće i presjek stanja kada je riječ o rezultatima reforme javne uprave, gdje su planirane izmjene i donošenje niza zakona. Govoriće i o ekonomskim kriterijumima, a poseban osvrt imaće na uspjehe koje smo postigli u poglavljima 5 – Javne nabavke, 18 – Statistika i 32 – Finansijki nadzor“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS