Gorčević: IBAR zakoni kruna rada Vlade

Podgorica, (MINA) – Zakoni potrebni za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) predstavljaju krunu rada Vlade, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, navodeći da očekuju da se nakon dobijanja IBAR-a političke odluke donose brže.

Kako prenosi Portal RTCG, Gorčević je u emisiji “Argumenti” rekla da smatra da će se poslanici, koji bi trebalo naredne sedmice da se izjasne o predlozima zakona potrebnih za IBAR, ponijeti odgovorno.

“Očekujemo da se nakon IBAR-a političke odluke donose brže. Nije sve jednosmjerna ulica, radimo sve u saradnji sa Evropskom komisijom”, rekla je Gorčević.

Ona je kazala da je ponosna na timski i odgovoran rad Vlade, dodajući da je za kratak period urađeno sve što se očekivalo od njih.

“Mislim da će se poslanici odgovorno ponijeti prema zakonima i kao pojedinci, a i kao partije”, poručila je Gorčević.

Na pitanje da li očekuje podršku za IBAR zakone i iz opozczionih klupa, s obzirom na to da se danas oglasio DPS sa reakcijom da će podržati zakone, ali da se odustane od Rezolucije o Jasenovcu, Gorčević je odgovorila da je vrijeme ucjena prošlo.

“Vjerujem da je ovo test. Vjerujem da će sve partije prepoznati ovaj jako važan trenutak”, poručila je Gorčević.

Komentarišući eventualnu rekonstrukciju Vlade, Gorčević je kazala da bi sa tim trebalo da se krene već od jula.

“Kada će se završiti i kako će rezultirati, vidjećemo sve u narednom periodu”, navela je Gorčević.

Bivša ministarska evropskih integracija Gordana Đurović rekla je da je politička scena u Crnoj Gori puna ucjena, kao i da je mnogo uticaja iz Srbije.

Ona je istakla da “ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori”.

“Da ne dobijemo IBAR to bi značilo pad društvene energije i produžavanje procesa. Zato je ovo odlična prilika da pokažemo da dobro mislimo ovoj državi”, rekla je Đurović.

Kako je dodala, crnogorska politička scena je jako složena i ima mnogo uticaja iz Srbije, ali i iz Hrvatske.

Prema njenim riječima, bitno je da se zakoni izglasaju u Skupštini i da se ne prejudiciraju dalji koraci.

Profesorica na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) Nikoleta Đukanović smatra da je jako važno da se usvoje IBAR zakoni, ali da građani od njih neće dobiti mnogo.

“Crna Gora ima mnogo toga na papiru, a manje u praksi. Ipak, napravljen je veliki iskorak i zakoni treba da dobiju konačnu formu i da budu upućeni ka Skupštini”, rekla je Đukanović.

Prema njenim riječima, prepreka i spoticanja biće mnogo u narednom periodu, a monopoli moći moraju biti suženi.

“Politička scena jeste puna afera, ali vidimo političku volju Evropske unije koja nije zabilježena u ovolikoj mjeri zadnjih nekoliko godina. Taj momenat treba iskoristiti”, zaključila je Đukanović.

