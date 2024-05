Gorčević: Dobijanje pozitivnog IBAR-a na dohvat ruke

Podgorica, (MINA) – Vlada je uspješno završila posao na ispunjenju svih mjerila za dobijanje pozitivnog Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), saopštila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je to navela na društvenoj mreži X povodom utvrđivanja seta IBAR zakona od Vlade.

Gorčević je kazala da su u izuzetno kratkom roku uspjeli da odrade ogroman posao, završe niz obaveza, usvoje set IBAR zakona i donesu strateška dokumenta u oblasti poglavlja 23 i 24.

“Posebno sam ponosna na sjajnu saradnju sa kolegama ministrima Danilom Šaranovićem, Andrejem Milovićem i Tamarom Vujović”, navela je Gorčević.

Ona je apelovala na Skupštinu da bude odgovorna i po hitnom postupku uvrsti te zakone na dnevni red, kako bi na vrijeme bili izglasani.

“Dobijanje pozitivnog IBAR-a nam je na dohvat ruke. Vjerujem da će svi činioci ovog procesa shvatiti značaj ovog koraka za pregovarački proces i evropsku budućnost Crne Gore”, rekla je Gorčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS