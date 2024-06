Gorčević: Do oktobra do deset poglavlja da bude spremno za zatvaranje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi trebalo da do oktobra pripremi do deset poglavlja koja bi bila spremna za zatvaranje u toku mađarskog predsjedavanja Evropskom unijom (EU), koje počinje 1. jula i traje do kraja godine, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je, u intervjuu agenciji MINA, rekla da vjeruje da će se ova godina, osim po dobijanju pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), pamtiti i po zatvaranju pregovaračkih poglavlja.

„Crna Gora je od 2012. do sad zatvorila tri od 33 poglavlja. Pregovaračka struktura i brojne institucije godinama rade na ispunjavanju mjerila u preostalih 30 poglavlja i do sada je postignut veliki napredak u više njih“, rekla je Gorčević.

Ona je kazala da vjeruje da će do kraja godine Crna Gora biti spremna za zatvaranje većeg seta poglavlja i dodala da različita poglavlja bilježe različit stepen spremnosti u pogledu ispunjavanja završnih mjerila.

„Namjera nam je da do oktobra imamo do deset poglavlja koja bi bila spremna za zatvaranje u toku mađarskog predsjedavanja EU, koje počinje od 1. jula i traje do kraja godine“, rekla je Gorčević.

Ona je naglasila da je Mađarska veliki prijatelj Crne Gore, kao i da ta država podržava politiku proširenja.

„Realna su naša očekivanja da u periodu do kraja godine imamo ubrzanje pregovaračkog procesa kroz organizaciju međuvladine konferencije na kojoj ćemo zatvoriti određeni broj poglavlja“, rekla je Gorčević.

Ona je kazala da vjeruje da će šestomjesečno predsjedavanje Mađarske EU biti od izuzetnog značaja za Crnu Goru, jer dolazi neposredno nakon dobijanja IBAR-a.

„U trenutku kada nam je potreban snažan “vjetar u leđa” kako bismo dinamično ušli u završnu fazu pregovora i zatvaranja poglavlja“, istakla je Gorčević.

Kako je podsjetila, na Međuvladinoj konferenciji između EU i Crne Gore 26. juna, države članice će se izjasniti da li Crna Gora dobija pozitivan IBAR, a, kako je navela, sudeći po dosadašnjim informacijama sa sastanaka radnih tijela Evropske komisije (EK) i Savjeta EU, i nakon što je usaglašena pozicija EU za ta poglavlja, pozitivan Ibar je izvjestan.

„Dobijanje pozitivnog IBAR-a za pregovaračka poglavlja 23 i 24 predstavlja suštinsko odmrzavanje procesa evropskih integracija Crne Gore i značajan korak naprijed na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU“, rekla je Gorčević.

Kako je dodala, to će biti i potvrda da Crna Gora ide u dobrom pravcu i da je napredak prepoznat i priznat od strane EK i država članica EU.

„Ovo će ojačati povjerenje u našu posvećenost reformama i integracijama“, rekla je Gorčević, dodajući da će izvještaji služiti i kao podsticaj za dalje reforme i kao motivacija za nastavak napornog rada u oblastima koje su identifikovane kao ključne za napredak.

„Posebno će biti važna implementacija usvojenih zakona, ali moramo nastaviti i sa jačanjem vladavine prava i borbom protiv korupcije“, rekla je Gorčević.

Prema njenim riječima, nakon dobijanja pozitivnog IBAR- a, pred Crnom Gorom je prilika da institucionalnom agilnošću i koordinacijom svih društvenih aktera zatvori pregovaračka poglavlja, a ambicija je, kako je navela, da se dinamika u tom segmentu značajno ubrza.

Kako je istakla, period od 18 do 24 mjeseca koji slijedi odlučujući je za evropski put Crne Gore.

„Koliko to bude zavisilo od Ministarstva evropskih poslova, označiće ga veliki i vidljivi pomaci u evropeizaciji društva“, poručila je Gorčević.

Ona je istakla da je u Crnoj Gori, osim zakona i njihove primjene, neophodno raditi na snaženju institucija kako bi one sve manje bile podložne uticajima političkih turbulencija u državi i mogle da obezbijede kontinuitet reformskih procesa i napretka u svim oblastima.

Gorčević je ukazala na još dva aspekta napretka u evropskim integracijama, koji se odnose na to da će Crna Gora biti pozitivan primjer državama u regionu koje imaju aspiracije da postanu članice EU i moći će da im pomogne na tom putu, ali i na mogućnost povećanja direktnih stranih investicija, jer će, kako je navela, napredak u evropskim integracijama poslati pozitivnu sliku, prije svega evropskim kredibilnim investitorima, da je Crna Gora sigurna destinacija za ulaganja.

Na pitanje koje poglavlje očekuje da će biti najprije zatvoreno, Gorčević je kazala da, u smislu stepena spremnosti i ispunjavanja završnih mjerila, prednjače pogavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i poglavlje 5 – javne nabavke.

Gorčević je kazala da je poglavlje 20 zaslužilo fokus u kontekstu strukturnih reformi i jačanja crnogorske ekonomije, jer je izrada strateškog okvira kojim se podstiče preduzetništvo mladih, početnika u biznisu, pristupanje fondovima i programima EU i jačanje konkurentosti domaće privrede i privlačenje stranih direktnih investicije važno za konvergenciju crnogorskog i EU standarda.

„Ne manje važno je poglavlje pet kojim ograničavamo zloupotrebe javnih ovlašćenja prilikom postupaka javnih nabavki, ali i osiguravamo da javni interes bude prioritet prilikom izbora ponuđivača“, kazala je Gorčević.

Na pitanje koje poglavlje će biti najteže zatvoriti, Gorčević je istakla poglavlje 27 koje, kako je navela, pokriva trenutno goruću političku temu u EU – životna sredina i klimatske promjene i koje će zahtijevati značajna sredstva za ispunjavanje mjerila, poput upravljanja otpadom, usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u oblasti voda i kvaliteta vazduha, jačanje administrativnih kapaciteta.

„Uz to, poglavlja 23 i 24 shodno novoj metodologiji biće zatvorena na kraju pregovora, a sudeći po kompleksnosti privremenih mjerila koja smo uspješno ispunili, jasno je da će završna biti ništa manje izazovna“, rekla je Gorčević.

Prema njenim riječima, u skladu sa metodologijom iz 2021. godine, najveći fokus je na poglavljima 23 i 24, iako su poglavlja poput zaštite životne sredine veoma izazovna zbog kompleksnosti propisa i potrebnih resursa.

Kako je dodala, svako poglavlje u pregovorima sa EU nosi svoje specifične izazove.

Komentarišući kritike dijela javnosti na račun seta IBAR zakona koji se tiču tužilaštva i sprečavanja korupcije, Gorčević je naglasila da demokratsko sazrijevanje društva upravo podrazumijeva pažljivi monitoring i izraženu kritičnost organizacija civilnog sektora i opozicije prema postupcima Vlade.

„Ono što je važno je da su svi IBAR zakoni, uključujući i navedene, imali javnu raspravu, Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje, a dobili su i odobrenje EK“, kazala je Gorčević.

Ona je podsjetila da je, zbog kratkih rokova, bilo važno reagovati agilno i dobiti najbolje zakonsko rješenje u kratkom vremenskom roku.

„Svi predlozi koje su uputili različiti društveni akteri biće razmatrani i izvjesno je da će jedan dio njih u predstojećem periodu biti inkorporiran u ove zakone, nakon što takođe budu iskomunicirani sa EK“, rekla je Gorčević, dodajući da su zakoni kreirani da odgovaraju interesima Crne Gore, njenoj evropskoj budućnosti i prosperitetu.

„Voljela bih da kao društvo sazrimo i ostavimo dnevno-političke razmirice po strani te se fokusiramo na suštinu – a to su reforme koje nas približavaju EU“, rekla je Gorčević.

Ona je dodala da je svaka konstruktivna kritika dobrodošla, ali je, kako je istakla, važno razumjeti da su ti zakoni dio šireg reformskog procesa koji ima za cilj unapređenje pravosuđa i borbu protiv korupcije.

„Pozivam sve da zajednički radimo na tome da Crna Gora postane stabilna i prosperitetna članica EU“, kazala je Gorčević.

Upitana da li se može govoriti o ispunjavanju uslova za članstvo u EU do 2028. godine, Gorčević je odgovorila da Crna Gora ima potencijal da postane članica Unije do tog roka, ali i da to zavisi od snage i opredijeljenosti da „istrčimo“ posljednji dio maratona.

„Uspjeh će zavisiti od naše sposobnosti da ostanemo fokusirani na cilj. Već sam govorila o našoj posvećenosti reformama i neophodnom političkom, ali i opštem društvenom konsenzusu da postanemo članica EU“, rekla je Gorčević.

Ona je kazala da je svaka potencijalna politička neizvjesnost prijetnja uspješnosti crnogorskog evropskog puta i apelovala na sve donosioce odluka na različitim nivoima i društvene aktere da treba da doprinesu stabilizaciji društveno-političkih prilika.

„Crna Gora ima šansu da do kraja mandata 44. Vlade ispuni sve uslove za članstvo, pa bi svako ugrožavanje tog poduhvata radi uskopartijskih ili ličnih ambicija bilo suprotstavljeno opštem interesu društva“, poručila je Gorčević.

