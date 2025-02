Gorčević: Crna Gora ostaje posvećena reformama koje vode u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena evropskim integracijama i reformama koje vode ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), poručila je ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević.

Gorčević je, na sastanku u Parizu sa delegiranim ministrom za Evropu, Benžamenom Adadom, kazala da je Crnoj Gori podrška Francuske izuzetno važna, jer se ta država zalaže za proces zasnovan na zaslugama i ubrzanje integracije Zapadnog Balkana.

“Sva ekspertska podrška je dobrodošla, ali Crnoj Gori je osim toga neophodan i snažan politički glas u evropskim institucijama i državama članicama kako bi pregovarački proces bio uspješno priveden kraju”, rekla je Gorčević.

Adad je, kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva evropskih poslova, najavio posjetu Crnoj Gori sredinom marta.

On je rekao da će tom prilikom obići Regionalni centar za sajber kapacitete Zapadnog Balkana, koji je otvoren u Podgorici uz finansijsku podršku Francuske i Slovenije.

Adad je, kako se dodaje, izrazio interesovanje za Plan rasta za Zapadni Balkan i ukazao na to da EU ima očigledan interes da Crna Gora postane naredna članica.

U saopštenju se navodi da je na sastanku bilo riječi i o mogućnostima za saradnju u sektorima energetike, obrazovanja i inovacija, gdje bi Francuska mogla igrati ključnu ulogu u budućim projektima.

„Jedna od tema bila je i inicijativa da Crna Gora bude domaćin narednog Samita Evropske političke zajednice, što bi poslalo snažnu poruku evropske podrške regionu“, dodaje se u saopštenju.

Tokom zvanične posjete Parizu Gorčević se, kako se navodi, sastala i sa poslanicom i sekretarkom Grupe prijateljstva Francuska – Crna Gora u Nacionalnoj skupštini Lilianom Tangi, specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan u Ministarstvu vanjskih poslova Francuske, Reneom Trokazom.

Gorčević se, kako se dodaje, sastala i sa generalnim sekretarom za evropske poslove Emanuelom Puize Žovenom i senatorkom Martom de Sidrak, predsjednicom grupe prijateljstva Francuska – Zapadni Balkan u Senatu Francuske.

„Francuski zvaničnici jasno vide Crnu Goru kao narednu članicu EU i snažno podržavaju proces zasnovan na zaslugama“, poručeno je sa radne posjete Gorčević.

Naglašeno je da je od suštinskog značaja nastaviti s reformama u ključnim oblastima, naročito u domenu vladavine prava, kako bi Crna Gora postigla svoj strateški cilj – punopravno članstvo u EU.

Gorčević je, kako se dodaje, podsjetila da je Crna Gora u završnoj fazi pregovaračkog procesa, sa svim otvorenim i šest privremeno zatvorenih poglavlja, i ocijenila da je ključni fokus na ispunjavanju završnih obaveza u oblasti vladavine prava.

„Ova posjeta dodatno osnažuje odnose između Crne Gore i Francuske, potvrđujući posvećenost Crne Gore evropskom putu i njenom kontinuiranom napretku ka članstvu u EU“, zaključuje se u saopštenju.

