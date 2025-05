Gorčević-Bjere: Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat za članstvo i pouzdan partner Evropske unije (EU), saopšteno je na sastanku crnogorske ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i njene danske koleginice Marie Bjere.

Bjere boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori uoči preuzimanja predsjedavanja Danske Savjetom EU koje počinje 1. jula.

Tokom razgovora, kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva evropskih poslova (MEP), ministarke su razmijenile viđenja o strateškim prioritetima u predstojećem periodu, sa posebnim fokusom na nastavak procesa proširenja i pregovore Crne Gore sa EU.

Gorčević je, kako se navodi, upoznala Bjere sa napretkom koji je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu, ističući da su svi institucionalni kapaciteti usmjereni ka zatvaranju najmanje šest pregovaračkih poglavlja do kraja godine.

„Naša je ambicija da Crna Gora do kraja 2026. godine zatvori sva pregovaračka poglavlja. Vjerujemo da smo na pravom putu“, rekla je Gorčević.

Ona je navela da su tri poglavlja koja su dostigla punu internu spremnost ve u proceduri u institucijama EU.

„Očekujemo da se nađu na dnevnom redu narednih međuvladinih konferencija“, poručila je Gorčević.

Iz MEP-a su rekli da je na sastanku razgovarano i o izazovima na evropskom putu, s fokusom na jačanje administrativnih kapaciteta, potrebi za dodatnom profesionalizacijom državne uprave, ali i o ekonomskoj spremnosti zemlje za članstvo.

Gorčević je podsjetila na snažnu podršku crnogorske javnosti članstvu u EU, uprkos složenom političkom ambijentu, ocijenivši to kao izraz zrelosti građana i njihovog povjerenja u evropsku budućnost zemlje.

Bjere je istakla značaj zajedničkog djelovanja u aktuelnom geopolitičkom kontekstu i poručila da Danska vidi proširenje kao strateško pitanje za stabilnost i sigurnost kontinenta.

„Danska se zalaže za kredibilnu i predvidivu politiku proširenja. U narednom periodu planiram da obiđem sve zemlje koje pregovaraju sa EU, jer želimo da čujemo njihove stavove i podržimo ih na putu reformi“, naglasila je Bjere.

Ona je dodala da će, tokom predsjedavanja, Danska akcenat staviti na zelenu i digitalnu tranziciju, jačanje odbrambenih kapaciteta Unije, ali i na obnovljenu dinamiku procesa proširenja.

„Sagovornice su zaključile da postoji prostor za dodatno jačanje bilateralne saradnje, naročito u oblasti održivog razvoja, institucionalnuh reformi i borbe protiv dezinformacija, kao i kroz ekspertsku podršku koju Danska može pružiti Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

