Gondi pravosnažno osuđen na 30 godina zatvora

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca i potvrdio presudu Apelacionog suda, kojom je Kristijan Gondi osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva stranog državljanina K.D.

Iz Vrhovog suda su podsjetili da je Viši sud u Podgorici rješenjem iz 2021. godine dozvolio ponavljanje krivičnog postupka okončanog presudom, ali da je u maju 2023. godine ostavio na snazi presudu iz 2016. kojom je Gondi oglašen krivim i osuđen na 30 godina zatvora.

Kako su dodali, i Apelacioni sud je odbio kao neosnovanu žalbu branioca Gondija i potvrdio presudu Višeg suda.

Iz Vrhovnog suda su kazali da je protiv drugostepene presude branilac Gondija blagovremeno izjavio žalbu zbog, kako je naveo, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede Krivičnog zakonika i odluke o kazni.

Oni su podsjetili da je, zbog saučesništva u istom krivičnom djelu, već pravosnažno na 30 godina zatvora osuđen Rade Stošić.

U obrazloženju presude Vrhovnog suda, između ostalog, navodi se da su nižestepeni sudovi kao nesumnjivo utvrdili da je oštećeni ubijen u stanu u kome je živio sa Stošićem.

„Takvo utvrđenje su utemeljili ne samo na iskazu Stošića iz prethodnog postupka, čiji iskaz je cijenjen kao dokaz u sklopu ostalih provedenih dokaza, već i na rezultatima ostalih izvedenih dokaza u ponovljenom postupku“, kaže se u saopštenju.

U vezi sa odlukom o kazni, Vrhovni sud je ocijenio da su nižestepeni sudovi pravilno vrednovali težinu izvršenog krivičnog djela i lične okolnosti na strani Gondija, koje su od značaja za odmjeravanje kazne.

„Kazna zatvora u trajanju od 30 godina je i po ocjeni ovog (Vrhovnog) suda srazmjerna težini predmetnog krivičnog djela i stepenu krivice okrivljenog i predstavlja adekvatnu mjeru za postizanje svrhe kažnjavanja, u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija“, navodi se u saopštenju.

