Godišnje se obavi preko 800 abortusa, većinom namjernih

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se godišnje u prosjeku izvrše 833 abortusa, od kojih je većina namjernih, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje (IJZ) dostavljeni Danu.

Iz IJZ su precizirali da je od 2017. do kraja 2022. godine, na osnovu prijava koje su dostavile bolničke zdravstvene ustanove, u Crnoj Gori obavljeno pet hiljada abortusa, od kojih je većina namjernih, i to 2.859.

Raniji podaci su ukazivali da u Crnoj Gori svake godine abortus obavi više od 1,4 hiljade žena (do 2013. godine), a Vlada je ranije konstatovala da je zabrinjavajući podatak da je u više od 70 odsto slučajeva riječ o namjernim prekidima trudnoće.

Prema novim podacima IJZ, taj procenat je smanjen.

U strategiji za očuvanje i unapređenje reproduktivnog i seksualnog zdravlja, koja je pisana 2013. godine, konstatovano je da se, shodno statistici IJZ, u Crnoj Gori na abortus odlučuju žene koje imaju između 25 i 35 godina.

U tom dokumentu je ukazano da privatne ginekološke ambulante ne prijavljuju tačan broj abortusa obavljenih kod njih, tako da sigurne evidencije nema.

