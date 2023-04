GO prihvatio ostavku Đukanovića, Živković vršilac dužnosti predsjednika

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Demokratske partije socijalista (DPS) jednoglasno je prihvatio ostavku predsjednika stranke Mila Đukanovića, i za vršioca dužnosti imenovao Danijela Živkovića.

Đukanović je, na konferenciji za novinare, kazao da su željeli da što brže definišu ocjenu učešća na predsjedničkim izborima, na temelju koje će uslijediti pripreme partije za parlamentarne izbore.

“Neću vas iznenaditi ako kažem da je ocjena da je naš učinak ne predsjedniičkim izborima nezadovoljavajući. Nije mali uspjeh opozicije osvojiti 155 hiljada glasova u uslovima neregularnim na domaćoj sceni”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je najvažnije da DPS ne posustaje u svom optimizmu, koji je, kako je naveo, vrlo realan i utemeljen.

„Vjerujemo da je naš sistem vrijednosti superioran, vjerujemo da društvo ima pravo na sezonsko lutanje“, rekao je Đukanović.

On je kazao da na crnogorskoj političkoj sceni nema alternative koju je pokazivala i koju sada DPS pokazuje kao opozicija.

Kako je naveo Đukanović, DPS uvažava poruke građane, i na današnjoj sjednici su razgovarali koji bi potez trebalo da naprave.

„I povukli smo ga tako što sam se ja povukao sa dužnosti predsjednika. Moja je odluka da se povučem sa čela stranke što je GO prihvatio i odlučio da Živković bude izabran za predsjednika“, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, Živković je jedan od namarkatnijih predstavnika mlade i srednje generacije.

„I ja sam ubijeđen da smo napravili dobar potez i da će to biti novi impuls onome što želimo – rehabilitacija povjerenja koje smo imali do 2020. godine“, dodao je Đukanović.

On je kazao da će i dalje biti u DPS-u i da njegova pripadnost toj partiji nije vezana za liderstvo.

“Ono je proisteklo kao posljedica nekih drugih okolnosti, moja pripadnost partiji je pripadnost tim vrijednostima”, rekao je Đukanović.

On je naveo da ne misli da je njegovo povlačenje zakašnjelo.

“Ne vidim u povlačenju nikakvu tragediju, to je ponašanje zrelih partija. Favoriti su nova generacija, oko toga sam nepokolebljiv, vjerovao sam u to uvijek”, dodao je Đukanović.

Na pitanje da li je povlačenje rizik jer su izbori blizu, on je odgovorio da svaku svoju odluku ozbiljno promišlja.

“Razgovarali smo i o tome, da li je veći rizik promjena prije izbora, ili je veći rizik ne pokazati bilo kakav odnos prema volji građana. Odlučili smo da je ovo drugo veći rizik”, kazao je Đukanović.

On je rekao da je rok za izbor novog lidera DPS- 11. septembar.

Upitan da li u vrhu partije vidi bivšeg premijera Duška Markovića, Đukanović je kazao da je on u vrhu stranke, član poslaničkog kluba.

“U ovoj kampanji za predsjedničke izbore bio je aktivan onoliko koliko sam i sam bio aktivan. Sva ta šuškanja, o tome kako samo što nije puklo, to je san pusti onih koji su naši konkurenti”, naveo je Đukanović.

DPS je, kako je kazao, u kontinuiranoj reformi.

“Nek pogledaju šta je radio DPS na planu reformi u posljednjih 20 godina, a šta ostali”, dodao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, o nereformisanom DPS-u govore oni koji su izgubili 20 izbora.

Đukanović je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da je ukaz o raspuštanju Skupštine stupio na snagu i da ga može dovesti u pitanje Ustavni sud.

“Uvjerenje mog tima je da je sve učinjeno na ustavan način”, kazao je Đukanović.

On je, govoreći o rješenju za rušenje objekata u njegovom vlasništu, naveo da se radi o starom porodičnom imanju, sa početka 20. vijeka.

“Kuća je staro porodično imanje na kome su živjeli moj djed i otac, i to je zona koja do danas nije urbanizovana. Država to nije mogla da legalizuje jer nema regulacioni plan”, rekao je Đukanović.

Riječ je, kako je kazao, o divljačkom i primitivnom revanšizmu od ljudi koji misle da im sve može biti.

“Ne može im sve biti”, dodao je Đukanović.

Živković je kazao da imenovanje za vršioca dužnosti predsjednika DPS-a predstavlja veliku odgovornost.

On je kazao da su prvi sljedeći izazov parlamentarni izbori na kojima treba da zadrže visok nivo relevantnosti i na kojima, vjeruje, da će osvojiti najveći broj glasova.

“Bićemo vrlo motivisani jer smo svjesni okolnosti u kojima se oni održavaju. Svjesni smo institucionalnog haosa u kome se Crna Gora nalazi”, rekao je Živković.

On se zahvalio članovima GO na podršci koju je dobio.

“Ovo je kompleksan politički momenat i vjerujem u snagu tima koji će obezbijediti vraćanje DPS na pozicije odgovornosti”, poručio je Živković.

