GO PES-a usvojio listu za izbore

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Pokreta Evropa sad (PES) usvojio je listu za vanredne parlamentarne izbore na čijem je čelu lider stranke Milojko Spajić.

Spajić je nakon sjednice Glavnog odbora rekao da su izglasali listu i da su došli do najboljeg rješenja.

“Najbitnije je sa se sad fokusiramo na program Evropa sad. To su veliki zadaci koji nas čekaju. Trebaće nam stabilan parlament”, kazao je Spajić, prenosi Pobjeda.

On je kazao da će lista sa 81 imenom ubrzo biti objavljena.

Spajić je, komentarišući špekulacije javnosti oko neslaglasja sa zamjenikom predsjednika PES i novoizabranim predsjednikom Jakovom Milatovićem, rekao da je na sinoćnoj sjednici Predsjedništva bilo diskusije, ali da ju je napustio zbog ranije preuzetih obaveza.

“Sinoć je bila diskusija, ali normalno je da raspravljamo u jednoj demokratskoj atmosferi”, naveo je on.

Sjednicu Glavnog odbora danas je napustio Milatović zbog, kako je rekao, sastanka sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan.

