Glavni odbor PES-a u subotu o sastavu nove vlade

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor (GO) Pokreta Evropa sad (PES) raspravljaće u subotu o predlogu mandatara Milojka Spajića o formiranju nove crnogorske vlade.

Iz PES-a su agenciji MINA potvrdili da će u petak Poslanički klub te stranke razgovarati o predlogu Spajića.

GO Bošnjačke stranke sinoć je podržao predlog Predsjedništva te stranke da uđu u vladu, dok je nosilac liste Albanskog foruma Nik Đeljošaj kazao da će ta koalicija biti dio Spajićeve vlade.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je 10. avgusta predložio Spajića za mandatara dodajući da su ga podržali politički subjekti koji u zbiru imaju 44 poslanička mjesta u Skupštini Crne Gore.

