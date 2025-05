Glasanje o inicijativi za razrješenje Mandića test za poslanike

Podgorica, (MINA) – Glasanje o inicijativi za razrješenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića biće lakmus papir za sve političke činioce u Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik Glavnog odbora Socijaldemokratske partije i predstavnik Evropskog saveza, Mirko Stanić.

On je kazao da će glasanje o toj inicijativi biti i test za poslanike, jer su oni prema Ustavu vlasnici sopstevnog mandata.

“Glasanje o Mandiću, poslije svega što smo od njega, njegove strukture, ali i okruženja kao građani i država doživjeli u proteklom periodu, biće lakmus papir za sve političke činioce u Crnoj Gori”, naveo je Stanić.

On je rekao da svako ko digne ruku za Mandića, diže ruku za unižavanje Crne Gore, kvarenje odnosa sa susjedima, zaustavljanje evropskog puta, raspirivanje nacionalne, vjerske i svake druge mržnje u državi.

“Diže ruku i za katastrofalne ekonomske efekte, partijska zapošljavanja, dogovorene poslove i mutne kombinacije”, naglasio je Stanić.

Prema njegovim riječima, poslanici van kluba Za budućnost Crne Gore koji dignu ruku za Mandića – dići će ruku za vlastiti politički nestanak.

Stanić je kazao da više nema naivnih u Crnoj Gori, nema skrivanja, šarenih spotova i lažnog PR-a.

“Na naredne izbore možete onda i u jednoj koloni, a broj te kolone će biti jasan svim građanima Crne Gore. Glasanje za Mandića je glasanje protiv svega za što se ogromna većina od vas javno zalaže”, naveo je Stanić.

On je poručio da riječi moraju pratiti djela, jer građani više riječima ne vjeruju.

“Na sreću, brzo će 3. jun, pa vas možda i značaj datuma podsjeti zbog čega ste u Skupštini”, poručio je Stanić.

