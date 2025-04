Glađu štrajkuje 35 pritvorenika

Podgorica, (MINA) – U Istražnom zatvora Podgorica 35 pritvorenih osoba štrajkuje glađu, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS). Navodi se da je Istražni zatvor danas posjetio predsjednik Višeg suda, Zoran Radović, koji je razgovarao sa više pritvorenih osoba. “U odnosu na dobijene podatke, u štrajku trenutno učestvuje 35 pritvorenih lica, od ukupnog broja onih koji su prethodno započeli štrajk”, navodi se u saopštenju. Dodaje se da će osobe koje su nastavile štrajk biti pod stalnim nadzorom, dok će njihovo zdravstveno stanje biti kontinuirano praćeno od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS