Gandel: Đukanović doprinio iskrenom prijateljstvu Slovačke i Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović doprinio je iskrenom prijateljstvu Slovačke i Crne Gore, rekao je ambasador Slovačke Boris Gandel.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore, Gandel je, tokom razgovora sa Đukanovićem, istakao da je zadovoljan što je tokom njegovog diplomatskog mandata realizovana zvanična posjeta Đukanovića Slovačkoj.

On je, kako se navodi, iskazao nadu u nastavak uzornih odnosa dvije države na tim temeljima.

Đukanović je u lično i u ime Crne Gore zahvalio Slovačkoj na kontinuiranom razumijevanju crnogorskih težnji od obnove nezavisnosti, članstva u NATO, puta ka članstvu u EU.

“On je istakao da smo sve te dionice uspješno realizovali zahvaljujući i podršci prijatelja, posebno Slovačke“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je zahvalio Gandelu i na izuzetno aktivnom angažmanu u Crnoj Gori, inicijativama koje su pomogle da se očuva kontinuitet prijateljstva dvije države i otvore horizonti novih mogućnosti.

On je kazao da se u Crnoj Gori sa pažnjom prate procesi na političkoj sceni Slovačke.

Kako se navodi, Đukanović i Gandel razmijenili su mišljenja o političkim prilikama u državi i aktuelnim kretanjima u regionu i međunarodnoj zajednici.

„Iskazano je zajedničko zadovoljstvo skorom prilikom za nastavak dijaloga na aktuelne teme tokom predstojećeg bezbjednosnog foruma GLOBSEC u Bratislavi, krajem maja, na kojem će učestvovati predsjednik Đukanović u svojstvu specijalnog gosta“, navodi se u saopštenju.

