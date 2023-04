Galić: Zabilježen trend rasta imunizacije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, nakon decenijskog pada, konačno zabilježen trend rasta imunizacije, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.

Galić je, u emisiji Dobro jutro Crna Goro na Televiziji Crne Gore (TVCG), istakao da je najmanji obuhvat vakcinacijom kod djece do treće godine.

“Nakon decenijskog pada trenda vakcinacije, konačno imamo trend porasta obuhvata imunizacije, što je rezultat rada cjelokupnog zdravstvenog sistema”, kazao je Galić, prenosi portal RTCG.

On je kazao da je poseban problem pravovremenost imunizacije.

Galić je istakao da od vakcina ne zavisi da li je dijete počelo da priča ili hoda, kao i da je do treće godine života najbitnije da se djeca imunizuju, jer su najsklonija zaraznim bolestima.

“Najmanje obuhvate imamo do treće godine života, na nivou 34 procenta za MMR, a na nivou predškolske djece 64,5 odsto. Kada djeca završe osnovnu školu, imamo 91 odsto vakcinisane djece MMR-om”, saopštio je Galić.

On je dodao da, iz tog razloga, treba ohrabrivati roditelje da do treće godine vakcinišu djecu.

Kako je Galić naglasio, u pojedinim gradovima cjelokupni pedijatrijski kolektivi imaju odlične rezultate.

“Kada je riječ o MMR imunizaciji koja je imala najmanji obuhvat, u Mojkovcu, Plavu i Rožajama zabilježeni su natprosječni rezultati za cijelu državu. Što se tiče HPV imunizacije, to je prije svega Cetinje, a zabilježen je dobar odziv i u Podgorici”, kazao je direktor IJZ.

On je ohrabrio roditelje da vakcinišu djecu i time im obezbijede zdraviju budućnost.

Kako je Galić saopštio, roditelje ne treba ubjeđivati, već im treba objasniti.

“Roditelji su svjesni da to više nije samo njihovo razumijevanje, već stvar zdravstvene kulture”, rekao je Galić.

