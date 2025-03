GA traži besplatnu pravnu zaštitu za civilne žrtve rata

Podgorica, (MINA) – Građanska alijansa (GA) uputila je Ministarstvu pravde inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kojom se traži da civilne žrtve rata ostvare pravo na besplatnu pravnu zaštitu.

Iz GA su kazali da bi se time značajno ispravila višedecenijska nepravda i omogućio jednak pristup pravdi za one koji su godinama bili bez adekvatne institucionalne podrške.

“Smatramo da je ova izmjena neophodna, jer više od tri decenije civilne žrtve rata u Crnoj Gori nijesu imale odgovarajući pravni tretman, niti podršku institucija”, rekli su iz GA.

Kako su ukazali, tek nedavno, usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, status civilnih žrtava rata je konačno pravno regulisan, čime je napravljen važan korak ka pravnom i institucionalnom prepoznavanju njihovih prava.

Tim Zakonom, pojasnili su iz GA, kao civilne žrtve rata prepoznati su svi državljani bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji su poslije 17. avgusta 1990. godine prisilno nestali ili ubijeni tokom oružanih sukoba.

“Pod uslovom da imaju crnogorsko državljanstvo, članovi porodica žrtava konačno će ostvariti pravo na socijalnu zaštitu u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz GA su ocijenili da je, iako su te zakonske izmjene važan pomak u priznavanju statusa civilnih žrtava rata, njihov pristup pravdi i dalje ograničen brojnim administrativnim i finansijskim preprekama.

“Bez pristupa besplatnoj pravnoj pomoći, mnoge žrtve ostaju bez zaštite i mehanizama za ostvarivanje svojih prava”, ukazali su iz GA.

Oni su kazali da je jasno da država prepoznaje potrebu ispravljanja višedecenijske nepravde s obzirom na to da je ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić najavio obeštećenje civilnih žrtava rata odlukom Vlade.

“Međutim, bez besplatne pravne pomoći, mnoge žrtve neće moći da ostvare ono što im zakonom pripada”, upozorili su iz GA.

Zato je, prema njihovim riječima, neophodno da se izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći osigura pravo civilnih žrtava rata na besplatnu pravnu zaštitu, kako bi im država omogućila konkretne mehanizme za ostvarivanje njihovih zakonskih prava i reparacija.

Iz GA su kazali da je ta inicijativa važna ne samo iz moralnih i pravnih razloga, već i u kontekstu evropskih integracija Crne Gore.

Kako su istakli, rješavanje statusa civilnih žrtava rata dio je završnih mjerila za pristupanje Evropskoj uniji, a očekuje se da Crna Gora ovo pitanje zatvori u naredne dvije godine kako bi finalizovala pregovore o pristupanju.

“Evropska komisija kontinuirano ukazuje na potrebu postizanja pravde za žrtve ratnih zločina i efikasnog institucionalnog odgovora, što ovu inicijativu čini još hitnijom”, rekli su iz GA.

Oni su pozvali Ministarstvo pravde i Vladu da hitno razmotre inicijativu i preduzmu neophodne korake kako bi se civilnim žrtvama rata osigurao jednak pristup pravdi i omogućila besplatna pravna pomoć kao ključni mehanizam za zaštitu njihovih prava.

