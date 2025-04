GA: Slučaj Smailove alarm za državne institucije

Podgorica, (MINA) – Slučaj aktivistkinje za ženska prava Dinare Smailove alarm je državnim institucijama da u takvim i sličnim slučajevima nema mjesta za pogrešnu primjenu zakonskih normi ili nonšalantno postupanje, jer takve greške ishoduju nanošenjem duboke nepravde, pa čak i mučenjem ili smrću.

To je zaključeno na konferenciji „Priča Dinare Smailove – od borkinje za ljudska prava do izbjeglice“, koju je organizovala Građanska alijansa (GA).

U saopštenju GA podsjeća se da je Smailova azil tražila iz zdravstvenog razloga, jer joj je doktor preporučio more, kao zbog toga što je Crna Gora članica NATO-a i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.

Smailova je, kako se dodaje, navela da se protiv nje u Kazahstanu vodi 18 krivičnih postupaka, od čega su dva zatvorena zbog nedostatka dokaza, a sve je počelo od njene objave na društvenim mrežama da žene ne treba da ćute o nasilju i osnivanjem fonda „Javni pokret protiv nasilja ‘NećutiKZ“.

Smailova je kroz djelovanje fonda za devet godina pomogla hiljadama žena, dovela do osude 315 nasilnika i razotkrila sistemsku pasivnost kazahstanske policije, više od 200 policajaca je disciplinski kažnjeno, a 12 policajaca osuđeno je na zatvor zbog teških krivičnih djela.

Kako su kazali iz GA, zbog toga je kazahstanski režim pokrenuo osam politički motivisanih krivičnih postupaka protiv nje, lažno je optužujući za prevaru i širenje dezinformacija, a donatori njenog fonda su podvrgnuti policijskim ispitivanjima i zastrašivanju.

Navodi se da su vlasti zabranile Smailovoj povratak u Gruziju, gdje je živjela u izgnanstvu, a u Crnoj Gori je zatražila međunarodnu zaštitu.

Smailova je zahvalila na podršci Evropskom parlamentu, organizaciji Human Rights Defenders, UNHCR-u i ostalim međunarodnim organizacijama, kao i GA i Antiratnom fodnu Rusije za pravnu pomoć.

Njen suprug, aktivista za ljudska prava Almat Mukamedžanov, kazao je da su službeni državni organi korumpirani i neprofesionalni i da pokrivaju jedni druge profesionalnim i ličnim vezama.

„Dinu ne progoni samo država već i ubice, zlostavljači, oni koji imaju novac i moć. Kazahstanski sud oslobodio je ubice šestogodišnjeg djeteta što je izazvalo ogorčenje društva, a Dinu progone jer je Fond obavještavao državu o svim kršenjima topkom istrage“, kazao je Almat.

On je rekao da je ovo samo jedan krivični predmet, a da ih ima nekoliko stotina.

Pravni savjetnik GA i zastupnik Smailove, Petar Vukčević, u postupku dobijanja azila naveo je da u dosadašnjem radu GA, koja je imala preko hiljadu zastupanja, vjeruje da nijesu imali tako čist slučaj.

On je dodao i da je upravo količina materijala i činjenica koje su službenici Direkcije za Azil morali ispitati, upravo razlog zašto već danas nema rješenja po tom zahtjevu.

Vukčević je kazao da je postupanjem službenika policije, koji su po nalogu tužilaštva, kontaktirali organe Kazahstana i proslijedili informacije o Smailovoj, prekršen niz načela.

Advokat u postupku po ekstradicionom zahtjevu Kazahstan, Dalibor Tomović, rekao je da se kao razlog za ekstradiciju Smailove navodi krađa velikih razmjera u periodu od juna do novembra prošle godine, kada je ona bila u Crnoj Gori, kojim je navedeno da se sprovede postupak izručenja i da se uhapsi, što se i desilo 14. aprila.

Tomović smatra da su obje izrečene mjere, oduzimanje pasoša i redovno javljanje policijskim organima suvišne, jer se nalazi u postupku međunarodne zaštite iz čega proističe mjesečno javljanje državnim organima.

On je dodao da očekuje da će vrlo brzo nastaviti ekstradiciona procedura.

Tomović je naveo i da vrlo brzo očekuje pozitivnu odluku Ministarstva unutrašnjih poslova, koja će onemogućiti izručenje Smailove.

Advokatica u postupcima u Kazahstanu, Anara Kusainova, pojasnila je da krivični postupak protiv Smailove nije pokrenut na osnovu prijava građana, već službenom zabilješkom policije, dok su izjave donatora dobijene pod pritiskom, mjesecima kasnije.

U saopštenju GA se navodi da je od sedam hiljada donatora, prikupljeno svega osam izjava, a ukupna navodna šteta iznosi manje od 40 EUR, što po kazahstanskom zakonu ne predstavlja krivično djelo.

