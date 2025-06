GA: Osobe lišene slobode u uslovima koji narušavaju dostojanstvo

Podgorica, (MINA) – Uslovi u prostorijama za zadržavanje u najvećem broju odjeljenja bezbjednosti u Crnoj Gori ne ispunjavaju osnovne tehničke i higijenske standarde, čime se ozbiljno narušava dostojanstvo i prava lica lišenih slobode, saopšteno je iz Građanske alijanse.

Iz GA su rekli da njihov monitoring pokazuje da je riječ o sistemskom problemu, koji se ponavlja u različitim opštinama, uprkos ranijim upozorenjima i preporukama.

GA je, povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, objavila novi izvještaj o stanju i uslovima u crnogorskim odjeljenjima bezbjednosti, koji obuhvata nalaze monitoringa sprovedenog tokom prve polovine ove godine.

„Terenske posjete obuhvatile su osam odjeljenja bezbjednosti, a dokumentovani nedostaci jasno ukazuju na brojne izazove u pogledu poštovanja prava lica lišenih slobode“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je monitoring tim GA uočio da prostorije za zadržavanje u većini posjećenih odjeljenja i dalje ne ispunjavaju osnovne tehničke i higijenske standarde.

„Identifikovani su brojni problemi, od dotrajalog mobilijara i neadekvatne ventilacije do slabog prirodnog i vještačkog osvjetljenja, nezadovoljavajućih higijenskih uslova u sanitarnim prostorijama, kao i nedostatka kadrovskih kapaciteta“, rekli su iz GA.

Oni su kazali da takvi uslovi stvaraju ambijent koji nije usklađen sa međunarodnim standardima profesionalnog i humanog postupanja, čime se neposredno ili posredno može dovesti u pitanje poštovanje osnovnih ljudskih prava i dostojanstva lica lišenih slobode.

Prema njihovim riječima, dodatno zabrinjava činjenica da većina objekata nije arhitektonski pristupačna osobama sa invaliditetom, što predstavlja oblik institucionalne diskriminacije u ostvarivanju prava i pristupu osnovnim uslugama.

Iz GA su rekli da je, takođe, uočena neujednačena praksa u vođenju evidencija i sprovođenju procedura, što u pojedinim slučajevima ukazuje na manjak institucionalne kontrole i pravne sigurnosti.

Kako su naveli, zapažanja iz posjećenih jedinica ukazuju na niz sistemskih izazova koji opterećuju cjelokupni sistem.

Iz GA su kazali da se među njima posebno izdvaja dugogodišnji nedostatak kadrovskih kapaciteta, koji ozbiljno otežava efikasno obavljanje policijskih poslova i predstavlja značajnu prepreku u svakodnevnom radu ovih institucija.

Kako su rekli, iako su u proteklom periodu inicirani određeni procesi prijema novih službenika, taj izazov ostaje izražen i ima direktan uticaj na kvalitet, efikasnost i bezbjednost svakodnevnog funkcionisanja.

„Na primjeru Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, uočeno je da dežurna služba funkcioniše sa svega jednim policijskim službenikom koji istovremeno pokriva više funkcija – od prijema građana, upravljanja video-nadzorom, pa sve do nadzora prostorija za zadržavanje“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz GA, u situacijama kada se u tim prostorijama nalaze jedna ili više osoba, ozbiljno se dovodi u pitanje mogućnost obavljanja svih zakonskih i operativnih obaveza tog službenika.

Oni su rekli da su slični izazovi prisutni i u drugim opštinama.

„U Odjeljenju bezbjednosti Bar, zbog neregulisanog pitanja ugovora sa eksternom agencijom za održavanje higijene, policijske službenice iz dežurne službe preuzimaju i obaveze čišćenja prostorija za zadržavanje, uz redovne poslove koje svakodnevno obavljaju“, kaže se u saopštenju.

Iz GA su naveli da na primorju, gdje je broj lica lišenih slobode značajno veći tokom turističke sezone, taj problem dodatno eskalira, dok se na sjeveru zemlje slični izazovi ponavljaju u okolnostima smanjenog broja službenika i povećanog obima posla.

Oni su kazali da su u Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje zatečeni posebno zabrinjavajući uslovi u prostorijama za zadržavanje, koji su daleko ispod minimalnih standarda.

Iz GA su dodali da su o tim nalazima bez odlaganja obavijestili nadležne institucije, s obzirom na to da je zatečeno stanje bilo alarmantno i zahtijevalo hitnu reakciju.

Oni su istakli da veliki broj preporuka iz ranijih izvještaja GA, kao i preporuka Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) iz 2022. godine još nije primijenjen u praksi.

„Upravo zato predstojeća posjeta CPT-a Crnoj Gori, najavljena za ovu godinu, dolazi u trenutku kada je neophodno pokazati stvarnu institucionalnu spremnost na rješavanje nagomilanih problema“, navodi se u saopštenju.

Iz GA su pozvali nadležne institucije da prepoznaju važnost ovih nalaza i odgovorno pristupe njihovom rješavanju, u interesu zaštite ljudskog dostojanstva, jačanja pravne sigurnosti i profesionalizacije sistema.

