GA: Hitno pustiti na slobodu Smailovu

Podgorica, (MINA) – Građanska alijansa (GA) zatražila je hitno puštanje na slobodu kazahstanke aktivistkinje Dinare Smailove koja je uhapšena u Crnoj Gori.

“Izražavamo protest zbog hapšenja Smailove, aktivistkinje za ljudska prava, koja se nalazi u postupku za dobijanje međunarodne zaštite u Crnoj Gori i tražimo njeno hitno puštanje na slobodu”, napisali su iz GA u objavi na mreži X.

Crnogorska policija uhapsila je u ponedjeljak Smailovu u Budvi, po naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, a po molbi za ekstradiciju Kazahstana radi vođenja krivičnog postupka protiv nje.

