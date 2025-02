GA: Efikasnije kontrolisati zloupotrebu procesnih prava

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori potrebno je uvesti efikasniji mehanizam kontrole zloupotreba procesnih prava i primjenu disciplinskih mjera u slučajevima neopravdanog odugovlačenja pravosudnih postupaka, smatraju u Građanskoj alijansi (GA).

Iz te nevladine organizacije su rekli da neefikasnost pravosuđa, ograničeni kapaciteti za sprovođenje mjera nadzora nad visokorizičnim osobama, i nedostatak saglasnosti među pripadnicima političkih elita o ključnim pitanjima, nijesu samo slabosti sistema, već direktne prepreke u borbi protiv organizovanog kriminala i uspostavljanju vladavine prava.

GA se u analizi “Produženi pritvor: Međusobne optužbe bez adekvatnog rješenja”, bavila sistemskim slabostima u pravosudnom i bezbjednosnom sektoru Crne Gore.

Kako se dodaje, u fokusu analize su izmjene Zakonika o krivičnom postupku i predlog produženja maksimalnog trajanja pritvora od trenutka podizanja optužnice do donošenja prvostepene presude.

Navodi se da je posebna pažnja posvećena nedostatku efikasnih pravosudnih odgovora i adekvatnog nadzora od policije, što omogućava određenim članovima organizovanih kriminalnih grupa da, nakon isteka pritvorskog roka, nesmetano nastave sa svojim ilegalnim aktivnostima.

Iz GA su rekli da predmet analize takođe uključuje i različita tumačenja i pristupe u prevazilaženju tog problema.

“Koji ukazuju na duboke političke podjele i nedostatak zajedničke vizije među političkim akterima u Crnoj Gori, što dodatno otežava postizanje konsenzusa o ključnim reformama u pravosudnom sistemu”, dodaje se u saopštenju.

Preporučuje se da je neophodno usmjeriti pažnju na jačanje kapaciteta sudova i tužilaštava, uz unapređenje organizacije rada sudija, što bi omogućilo efikasnije upravljanje predmetima i smanjenje preopterećenosti.

U analizi se preporučuje da je potrebno uvesti efikasniji mehanizam kontrole zloupotreba procesnih prava i primjenu disciplinskih mjera u slučajevima neopravdanog odugovlačenja postupaka.

Ističe se da je potrebno unaprijediti nadzor policije nad visokorizičnim osobama koja izlaze iz pritvora, uz implementaciju savremenih tehnologija elektronskog praćenja i strožih mjera nadzora.

“Dugoročno rješenje trebalo bi tražiti kroz unapređenje zakonodavnog okvira, naročito uspostavljanjem efikasnog sistema probacije, što bi unaprijedilo nadzor i smanjilo pritisak na pravosudni sistem”, dodaje se u saopštenju.

GA je pozvala na hitan institucionalni dijalog i koordinisan pristup relevantnih aktera, kako bi se pronašla dugoročna i održiva rješenja koja će balansirati zaštitu prava osumnjičenih sa potrebom za snažnijom borbom protiv organizovanog kriminala.

