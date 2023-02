Funkcionalan Ustavni sud samo prvi korak ka EU

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori mora još mnogo toga da se uradi kako bi država napredovala ka Evropskoj uniji (EU), a uspostavljanje Ustavnog suda samo je prvi korak, kazao je šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik.

Bilčik je, kako prenosi portal RTCG, kazao da treba sačekati šta će se dogoditi 27. februara, kada će poslanici na sjednici Skupštine razmatrati predlog za izbor četvoro sudija Ustavnog suda.

Prema njegovim riječima, ako Ustavni sud postane funkcionalan, to će biti ohrabrujuće vijesti.

“Mnogo toga treba da se uradi kako bi Crna Gora napredovala, to bi bio samo prvi korak. Crna Gora prolazi kroz političku, institucinalnu i ustavnu krizu, i funkcionalan Ustavni sud je prvi korak”, kazao je Bilčik.

On je kazao da će pažljivo pratiti predsjedničke izbore 19. marta.

Bilčik se, kako je rekao, nada da Crna Gora može imati slobodne i fer izbore i da će građani slobodno izabrati ko će biti njihov predsjednik.

Prema njegovim riječima, funkcionalan Ustavni sud je samo preduslov za organizovanje slobodnih i fer izbora.

“Ima brojnih drugih aspekata. Važno je da se suočimo sa činjenicom, da Crna Gora ima vladu koja je izgubila legitimet u parlamentu u avgustu prošle godine i da svi očekuju dogovor i jasan izlaz, o ustavnosti sljedeće vlade, imajući u vidu postupke koji se ponavljaju unutar postojeće Skupštine”, rekao je Bilčik.

On je ocijenio da su novi izbori, u što skorijem roku, jedini izlaz.

“Kada ti koraci budu ispunjeni mogu da vidim da Crna Gora može da napreduje u praktičnom smislu koji bi doveo do zatvaranja poglavlja”, kazao je Bilčik.

On je naveo i da je Crna Gora u drugačijoj situaciji u odnosu na Srbiju kada je u pitanju pregovarački proces.

Kako je Bilčik saopštio, Crna Gora je otvorila sva poglavlja, a sada treba da počne da ih zatvara.

“Za to vam treba funkcionalna, legitima vlada, funkcionalne institucije, uključujući kancelariju Državnog tužioca, gdje je praznina, i da se nastave reforme, u vladavini prava, strukturne refome, društvene, ekonomske reforme”, smatra Bilčik.

On je poručio da je ubijeđen da se Crna Gora može pridružiti EU u doglednoj budućnosti ali da mora konačno da se pokrene.

