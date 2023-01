Funkcionalan Ustavni sud najvažnije pitanje za budućnost Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Potpun i funkcionalan Ustavni sud najvažnije je pitanje za budućnost Crne Gore, poručila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke na sastanku sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem.

Đukanović je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, zahvalio na inicijativi Rajnke za razgovor, kao i na pažnji u odnosu na pitanje izbora sudija i funkcionalnost institucija u Crnoj Gori.

„Ovoj državi je potrebna puna funkcionalnost i to je uslov da bi zemlja opstala, a institucionalne stabilnosti ne može biti bez funkcionalnog Ustavnog suda”, istakao je Đukanović.

On je, kako se navodi, upoznao Rajnke sa naporima koji se preduzimaju u cilju postizanja kompromisa u pogledu selekcije kandidata.

Đukanović je naglasio da je podrška izboru sudija neupitna ukoliko procedura izbora od prvog koraka u Ustavnom odboru bude potpuno poštovana.

Rajnke je rekla da se izbor sudija Ustavnog suda, u paketu pitanja, u Vašingtonu doživljava kao najvažnije temeljno pitanje.

„Ona je naglasila da je potpun i funkcionalan Ustavni sud najvažnije pitanje za budućnost zemlje, u vezi sa čim je ključna poruka američkih partnera očekivanje odgovornog postupanja svih političkih aktera u parlamentu da bi ova runda izbora sudija bila uspješna i donijela rješenje za punu funkcionalnost suda“, navodi se u saopštenju.

Rajnke, kako se dodaje, cijeni napore Đukanovića da se ide ka rješenju u procesu povratka funkcionalnosti Ustavnog suda.

„Sagovornici su visoko ocijenili odnose dvije savezničke države i razgovarali o potencijalima za nastavak i intenziviranje komunikacije na visokom nivou važne za evropsku i evroatlantsku perspektivu regiona u cjelini“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS