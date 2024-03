Formirana Nacionalna komisija za kontrolu bolovanja

Podgorica, (MINA) – Vlada je formirala Nacionalnu komisiju za kontrolu privremene spriječenosti za rad, čiji je zadatak da identifikuje i izradi analizu problema i uzroka zluopotrebe bolovanja, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su kazali da je ta odluka donijeta na današnjoj sjednici Vlade i da je na čelu Komisije potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu Srđan Pavićević.

Kako su naveli iz Ministarstva, zadatak Komisije je i da utvrdi prioritete i efikasne mjere i metode na planu razvoja i jačanja politika u toj oblasti.

“Kao i da predlaže mjere za unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira u oblasti adekvatne kontole privremene spriječenosti za rad“, dodali su iz Ministarstva.

Komisiju, pored Pavićevića, čine i ministri zdravlja Vojislav Šimun, rada i socijalnog staranja Naida Nišić, finansija Novica Vuković, ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, pravde Andrej Milović i ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Đeka.

U Komisiji su i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić, savjetnica predsjednika Vlade za ekonomsku politiku Milena Milović i predstavnici Privredne komore, Unije poslodavaca, Unije slobodnih sindikata i Saveza Sindikata Crne Gore.

Iz Ministarstva su kazali da će se Komisija sastajati jednom kvartalno, a po potrebi i češće, u cilju realizacije zadataka i obaveza preuzetih formiranjem tog radnog tijela.

