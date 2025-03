Formiran radni tim za izradu koncepta zakona o lokalnim izborima

Podgorica, (MINA) – Ministar javne uprave Maraš Dukaj formirao je radni tim za izradu koncepta zakona o lokalnim izborima koji će biti dostavljen skupštinskom Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) je saopšteno da će tim na izradi koncepta zakona raditi na osnovu Informacije o stanju u jedinicama lokalne samouprave u pogledu efekata postojećeg izbornog sistema na ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu.

Kako su naveli iz tog resora, na današnjem prvom sastanku radnog tima svi članovi su se saglasili da je izuzetno važno da se u Crnoj Gori osmisli zakonsko rješenje, koje će osigurati deblokadu političkog sistema u jedinicama lokalne samouprave.

„Reforma lokalnog nivoa vlasti je ključna u evropskom integracionom procesu. Ona biračima daje neposrednu moć u odlučivanju, koja im i pripada“, kaže se u saopštenju.

Dukaj je kazao da će njihova rješenja biti usmjerena na neposredan izbor predsjednika opštine i organa mjesne zajednice, otvorene izborne liste, održavanje lokalnih izbora u jednom danu i rješavanje svih postojecih problema u pojedinim opštinama.

Iz MJU je saopšteno da su, na današnjem sastanku, članovi tima analizirali postojeći pravni okvir i utvrdili dinamiku rada i usaglasili ostale pojedinosti dalje saradnje na ovom važnom poslu.

„Čvrsto vjerujem da će ovaj stručni radni tim, Odbor za sveobuhvatnu reformu i svi poslanici, i riječju i djelom, doprinijeti da Crna Gora što prije uspostavi mehanizam efikasnog izbornog procesa u skladu sa najboljim praksama i mehanizmima Evropske unije“, naveo je Dukaj.

Iz MJU su rekli da će koncept zakona o lokalnim izborima nakon izrade biti dostavljen Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu Skupštine Crne Gore.

Kako su kazali, članovi tima su istaknuti predstavnici državnih institucija, nevladinog sektora i akademske zajednice – profesori Đorđije Blažić i Srđan Darmanović, Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje, Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju i predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša.

Iz MJU su rekli da su članovi tima i savjetnik predsjednika Crne Gore Ivan Šikmanović, dok će ispred tog Vladinog resora u radu tima učestvovati državni sekretar Dragiša Janjušević i vršiteljka dužnosti generalne direktorice za lokalnu samoupravu Nina Blažić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS