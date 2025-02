Formiran predmet protiv privatne zdravstvene ustanove

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici formiralo je predmet protiv jedne privatne zdravstvene ustanove i njenog izvršnog direktora, zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja.

Iz podgoričkog ODT-a su rekli da su u toj privatnoj zdravstvenoj ustanovi, bez odobrenja i registracije od nadležnog organa, vršene usluge transplatacije kose, kao i drugi estetski zahvati.

„ODT u Podgorici je naložilo službenicima Odeljenja bezbjednosti Podgorica – Stanice kriminalističke policije za suzbijanje ekonomskog kriminala da podnesu krivičnu prijavu protiv privatne zdravstvene ustanove „V.M.“ i izvršnog direktora S.K”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, sumnja se da je počinjeno krivično djelo nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja“, kaže se u saopštenju.

