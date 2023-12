Formiran Odbor za izbornu reformu

Podgorica, (MINA) – Poslanici Skupštine usvojili su odluku o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Za tu odluku glasao je 41 poslanik, a nije bilo protiv i uzdržanih.

Glasanju nijesu nijesu prisustvovali poslanici opozicije.

Odbor ima 14 članova, po sedam predstavnika parlamentarne većine i opozicije.

Za kopredsjednike su ranije izabrani Vasilije Čarapić iz Pokreta Evropa sad (PES) i Nikola Rakočević iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Članovi Odbora su Boris Pejović, Simonida Kordić, Maja Vukićević, Nikola Rovčanin, Maja Vučelić, Nikola Camaj, Mihailo Anđušić i Nikola Zirojević.

Članovi su i Admir Adrović, Ana Novaković Đurović, Adrijan Vuksanović i Jevrosima Pejović.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da su ga kandidati za članove Odbora iz reda opozicije tokom rasprave obavijestili da se povlače iz tog skupštinskog tijela.

“Takon da, nakon naše odluke imamo kompletiran Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu”, poručio je Mandić.

Kako se navodi u Predlogu odluke o formiranju Odbora, zadatak tog radnog tijela je sveobuhvatna reforma i izmjena izbornog zakonodavstva, koja podrazumijeva implementaciju preporuka iz izvještaja Evropske komisije o napretku i izvještaja OEBS/ODIHR misije.

Odbor bi trebalo da, do kraja naredne godine, definiše predloge zakona o izboru odbornika i poslanika, o biračkom spisku, o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i zakona o registrima prebivališta i boravišta.

Među zadacima tog skupštinskog tijela je i analiza primjene zakona o ličnoj karti, o crnogorskom državljanstvu i o političkim partijama, uz eventuainu pripremu predloga izmjena i dopuna zakona ukoliko se ispostave korisnim i neophodnim za realizaciju postavijenih ciljeva.

“Zatim jačanje svesveukupnih kapaciteta, profesionalizma i transparentnosti organa značajnih za izborne procese, ukijučujući Državnu izbornu komisiju i Agenciju za sprečavanje korupcije, čiji je cilj, imeđu ostalog, i jačanje povjerenja javnosti u njihov rad”, navodi se u Predlogu odluke.

Zatadatak Odbora je i dalje dogradnja i izmjena opštih ambijentalnih uslova za sprovođenje izbora, koja podrazumijeva definisanje predloga Kodeksa etičkog ponašanja u izbornim kampanjama, definisanje rješenja o načinu održavanja lokalnih izbora u svim jedinicama lokalne samouprave u jednom danu.

