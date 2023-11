Formiraće Savjet za kulturu Vlade

Podgorica, (MINA) – Razvoj kulture zauzima visoko mjesto u agendi Vlade, rekao je premijer Milojko Spajić i najavio formiranje Savjeta za kulturu Vlade.

Spajić se danas sastao sa predstavnicima kulturnih udruženja.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sastanku je ocijenjeno da jaka kultura gradi jaku ekonomiju i stabilnost.

Navodi se da su predstavnici kulturnih udruženja ukazali na brojne probleme i iznijeli niz predloga za unapređenje stanja u oblasti kulture.

Spajić je, kako se dodaje, prihvatio predlog za formiranje Savjeta za kulturu Vlade kojim će koordinirati ministarka kulture.

Navodi se da je zadatak Savjeta da uradi reviziju Nacionalnog programa razvoja kulture 2023-2027, da razmatra imenovanja na ključnim pozicijama u ustanovama kulture i predlaže projekate i izmjene zastarjelih ili neadekvatnih zakonskih akata u toj oblasti.

Spajić je istakao da razvoj kulture zauzima visoko mjesto u agendi Vlade i upoznao sagovornike sa namjerom da već narednih dana imenuje savjetnika za kulturu u kabinetu premijera.

Kako se dodaje, dogovoren je nastavak komunikacije sa kabinetom predsjednika Vlade i Ministarstvom kulture.

