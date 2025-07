Fondacija Blažo Sredanović dodijeliće 30 hiljada EUR pomoći porodicama sa Cetinja

Podgorica, (MINA) – Fondacija Blažo Sredanović dodijeliće 30 hiljada EUR pomoći ekonomski ugroženim porodicama sa Cetinja, saopšteno je iz te fondacije.

Navodi se da je tu odluku donio Upravni odbor fondacije i da će humanitarna pomoć za 15 porodica, korisnika materijalnog obezbjeđenja, u iznosu od po dvije hiljade EUR biti uplaćena uz profesionalnu i administrativnu pomoć Prijestonice i Centra za socijalni rad.

„Fondacija Blažo Sredanović osnovana je kako bi pomagala ekonomski najugroženijim porodicama na Cetinju, ali i dodjeljivala nagrade stvaraocima koji su posebno doprinijeli kulturnom, umjetničkom i naučnom napretku i afirmaciji Cetinja“, kaže se u saopštenju.

Iz fondacije su rekli da je Upravni odbor donio i odluku o dodjeli pomoći po hiljadu EUR za 37 cetinjskih penzionera.

Tu akciju su, kako su kazali, realizovali uz administrativnu pomoć Udruženja penzionera Cetinje.

U saopštenju se navodi da je Upravni odbor, na svečanoj sjednici u nedjelju, na predlog utemeljivača Fondacije, donio odluku da se za ovu godinu dodijele nagrade za unapređenje i promovisanje kulturnog, umjetničkog i naučnog stvaralaštva na području Prijestonice.

Kako je saopšteno, nagrade će biti dodijeljene svjetski priznatom crnogorskom i hrvatskom slikaru i vajaru, Dimitriju Popoviću, predsjedniku Matice Crnogorske na Cetinju Vesku Pejoviću, pjesniku i prvom uredniku Liberala Zoranu Stanojeviću.

Nagrade će biti uručene i šahovskoj prvakinji i reprezentativki Crne Gore Nikolini Koljević i za pet najboljih studenata Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Kako su naveli iz fondacije, nagrade će biti uručene na prigodnoj svečanosti koja će biti naknadno organizovana.

Oni su kazali da je nagrada dodijeljena i Časnim sestrama franjevkama, koje od 1946. godine djeluju na Cetinju.

