Fon der Lajen: Zapadni Balkan i EU postaju sve bliži

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan i Evropska unija (EU) postaju sve bliži, kazala je predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen i dodala da u Uniji shvataju da nije dovoljno da samo čekaju da im se prijatelji izvan EU približe.

Ona je, na Globsec forumu u Bratislavi, rekla da nije dovoljno reći da su vrata otvorena.

Fon der Lajen je poručila da, takođe, moraju preuzeti odgovornost da Uniji mnogo više približe zemlje aspirante za članstvo.

„Talasi šoka koje je poslao Putinov agresivni rat

takođe su stigli do naših šest partnera sa Zapadnog Balkana. Ali ovo nas je samo zbližilo“, kazala je fon der Lajen.

Ona je rekla da su na Zapadni Balkan proširili iste mjere solidarnosti koje su preduzeli unutar EU.

„Zaštitili smo ugrožena domaćinstva od visokih troškova energije. Gradimo novu infrastrukturu kako bismo smanjili zavisnost Zapadnog Balkana od ruskih fosilnih goriva“, navela je fon der Lajen.

Ona je dodala da ta praktična saradnja teče paralelno sa napretkom na putu ka EU.

„Nedavne tenzije su, naravno, zabrinjavajuće“, rekla je fon der Lajen.

Ona je pozvala sve strane da odstupe od konfrontacije i preduzmu mjere za vraćanje mira.

Fon der Lajen je, govoreći o ratu u Ukrajini, kazala da je Putin želio da zgrabi Ukrajinu za Rusiju i da je računao da će EU to prihvatiti.

Umjesto toga, kako je rekla, Ukrajina je hrabro pružala otpor i uzvraća.

„A mi u Evropi, sa pravom i nepokolebljivo, stojimo uz Ukrajinu. Susrećemo se sa ovim ključnim momentom u istoriji. I moramo ostati na tom kursu“, istakla je fon der Lajen.

Ukrajina će, kako je navela, iz ovog rata izaći jača.

„Ogromne mase mašu evropskim zastavama u Moldaviji i Gruziji, gdje odlučno gori želja za mjestom u EU. Zapadni Balkan i Unija postaju sve bliži“, naglasila je fon der Lajen.

Ona je poručila da je ovo trenutak koji treba iskoristiti da se stvori ujedinjenija Evropa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS