Fon der Lajen: Evropa se mora ponovo naoružati

London, (MINA) – Evropa hitno mora ponovo da se naoruža, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, dodajući da članicama Evropske unije (EU) treba više fiskalnog prostora za povećanje potrošnje za odbranu.

Fon der Lajen je, kako prenosi Rojters, to kazala novinarima nakon sastanka o podršci Ukrajini, održanog u Londonu.

Ona je dodala da Evropa treba i da pokaže Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) da je spremna da brani demokratiju.

“Nakon dugog vremena nedovoljnog ulaganja, sada je od najveće važnosti da se pojačaju ulaganja u odbranu na duži vremenski period”, rekla je Fon der Lajen.

Britanski premijer Keir Starmer pozvao je danas, na samitu u Londonu, evropske lidere da pojačaju svoje napore odbrane kako bi pomogli ne samo da se osigura mir u Ukrajini, već i stabilnost širom kontinenta.

Starmer je rekao da se Evropa mora suočiti sa izazovom koji se javlja jednom u generaciji.

“Postizanje dobrog ishoda za Ukrajinu nije samo pitanje ispravnog i pogrešnog, to je od vitalnog značaja za sigurnost svake nacije ovdje, ali i mnogih drugih”, rekao je Starmer.

On je rekao da je današnji sastanak organizovan kako bi se ujedinili i kako bi razgovarali o tome kako zajedno uspostaviti pravedan i trajni mir, ali i kako bi se osiguralo da se Ukrajina može braniti i zaštititi od svakog budućeg ruskog napada.

Pokušavajući da oživi nadu u mir u Ukrajini, Starmer je rekao da su hitni razgovori sa američkim, ukrajinskim i francuskim predsjednicima, Donaldom Trumpom, Volodimirom Zelenskim i Manuelom Makronom, tokom vikenda učvrstili ideju da će “koalicija voljnih” u Evropi morati brzo krenuti kako bi se iznio mirovni plan koji će biti predstavljen Sjedinjenim Američkim Državama.

