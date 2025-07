Fizičari otputovali u Pariz na Međunarodnu olimpijadu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tim, koji čini četvoro učenika podgoričke Gimnazije „Slobodan Škerović“ i njihovi profesori, otputovao je danas u Pariz, gdje će učestvovati na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) saopštili su da su generalna direktorica Direktorata za gimnazijsko i stručno obrazovanje, Marija Gošović i savjetnica u Ispitnom centru Milena Soprenić ispratile jutros tim koji će predstavljati Crnu Goru na takmičenju, koje će trajati do 25. jula.

„Predstavnice Ministarstva i Ispitnog centra, porazgovarale su sa liderima, učenicima i njihovim roditeljima i poželjele uspjeh našim najboljim fizičarima na predstojećem takmičenju“, kaže se u saopštenju.

Crnogorski tim čine učenici podgoričke gimnazije Jovan Janković, Vuk Čurović, Andreja Popović i Anastasija Belada, kao i lideri prof. dr Predrag Miranović i Tatjana Pejanović.

„Svima želimo puno uspjeha i dobre rezultate na tom prestižnom međunarodnom takmičenju“, navodi se u saopštenju MPNI.

