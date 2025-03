Finansijske istrage ključne za suzbijanje organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Pravovremeno i stručno sprovođenje finansijskih istraga ključno je za suzbijanje organizovanog kriminala, ali i za povratak nelegalno stečene imovine u pravne tokove, poručeno je sa obuke organizovane za sudije i državne tužioce.

Dvodnevnu obuka za sudije i državne tužioce na temu „Finansijski izviđaj i istraga, forenzičko računovodstvo i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“ organizovali su Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i AIRE centar, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Podgorici.

Kako je saopšteno iz AIRE centra, obuka je okupila relevantne predstavnike tužilaštva, policije, Agencije za sprečavanje korupcije, sa ciljem unaprjeđenja kapaciteta za efikasno sprovođenje finansijskih istraga i borbu protiv organizovanog kriminala.

Direktorica Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Maša Adžić, istakla je da obuka predstavlja nastavak njihovih napora da obezbijede kontinuiranu edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija u skladu sa savremenim izazovima.

„Pravovremeno i stručno sprovođenje finansijskih istraga ključno je za suzbijanje organizovanog kriminala, ali i za povratak nelegalno stečene imovine u pravne tokove”, rekla je Adžić.

Iz AIRE centra su naveli da su učesnici obuke razmatrali aktuelnu praksu tužilaštva, izazove u sprovođenju naredbi za finansijsku istragu, privremeno i trajno oduzimanje imovine, kao i saradnju sa međunarodnim institucijama.

“Poseban fokus bio je na upotrebi kriptovaluta u kriminalnim radnjama i naprednim metodama prikrivanja tragova transakcija”, kaže se u saopštenju.

Direktor firme Archibald Intelligence, specijalizovane za sajber istrage, Stanoje Rnić, kazao je da se na terenu sve češće susreću sofisticirani pokušaji prikrivanja tragova.

“Korišćenje kripto “bridge” servisa, “mixera” i decentralizovanih platformi zahtijeva od organa istrage konstantnu nadogradnju znanja i saradnju sa specijalizovanim institucijama“, rekao je Rnić.

U saopštenju se navodi da finansijske istrage, iako se često odvijaju daleko od očiju javnosti, igraju ključnu ulogu u vraćanju novca građana i države, kroz zapljenu imovine stečene kriminalom.

“Kada institucije uspješno prate tokove novca, zamrznu račune, ili oduzmu stanove, vozila i druga sredstva koja potiču iz koruptivnih i kriminalnih aktivnosti, to ima direktan efekte na društvo – vraća se povjerenje u pravosuđe i šalje jasna poruka da se kriminal ne isplati”, kaže se u saopštenju.

Menadžerka projekta AIRE centra u Crnoj Gori Đina Popović rekla je da finansijske istrage predstavljaju jedno od najefikasnijih sredstava u borbi protiv organizovanog kriminala, ali zahtijevaju visok stepen koordinacije između tužilaštva, sudova, policije i drugih institucija.

“Obukama kao što je ova doprinosimo jačanju sistema u cjelini. Moramo znati kako pratiti tokove novca u vremenu kada se prakse kriminalnih grupa mijenjaju prateći nove tehnologije“, poručila je Popović.

Iz AIRE centra su kazali da su obuku vodili Rnić, pravosudni i finansijski stručnjaci, među kojima su sudija Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša, specijalni tužilac Miloš Šoškić i finansijska analitičarka Specijalnog državnog tužilaštva Dubravka Popović.

“Događaj je završen sa naglaskom na potrebu nastavka specijalizovanih edukacija i jačanja međuinstitucionalne saradnje u cilju efikasnijeg procesuiranja tih krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS