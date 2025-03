Finansijska podrška za crnogorske studente na Univerzitetu u Oksfordu

Podgorica, (MINA) – Studenti iz Crne Gore koji upišu Sent Entonis koledž Univerziteta u Oksfordu dobiće finansijsku podršku te obrazovne ustanove, saopštio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

On je kazao da je to rezultat razgovora koje imao sa dekanom tog koledža tokom boravka na Univerzitetu u Oksfordu.

“Zadovoljstvo mi je da saopštim da će Sent Entonis koledž Univerziteta u Oksfordu pružiti finansijsku podršku studentima iz Crne Gore koji upišu ovaj prestižni koledž”, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

Milatović je rekao da, kao neko ko je morao da podigne kredit kako bi se školovao na tom univerzitetu, iz prve ruke zna koliko je finansijska podrška ključna za mlade ljude koji žele da steknu vrhunsko obrazovanje.

“Ova inicijativa ima za cilj da talentovanim studentima iz Crne Gore omogući lakši pristup jednom od najprestižnijih akademskih centara na svijetu”, kazao je Milatović.

On je istakao da Crna Gora ima puno sjajnih mladih ljudi koji imaju talenat, posvećenost i želju da uče i napreduju.

