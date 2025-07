Fejzić čestitao građanima Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić čestitao je građanima 13. jul – Dan državnosti.

“Danas s ponosom slavimo dan koji simbolizuje viševjekovnu težnju na izazovnom putu slobode i suvereniteta. Crna Gora se oduprla velikodržavnim projektima i postala nezavisna, dio NATO-a, a nadam se brzo i dio Evropske unije”, naveo je Fejzić na mreži X.

On je istakao važnost očuvanja državnosti, slobode i evropskog puta Crne Gore, kao i zajedništva svih građana, bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost.

