Farnam: VCG treba da bude ponosna na ono što je postigla

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) treba da bude veoma ponosna na ono što je postigla za vrijeme vježbe Defender Europe 2023, rekao je komandant Nacionalne garde Mejna, general-major Daglas Farnam.

Farnam je, u intervjuu agenciji MINA, podsjetio da je Crna Gora učestvovala na vojnoj vježbi Immediate Response (IR23), koja je održana u četiri države.

“Istovremeno je bila domaćin vježbi IR23 ovdje u Crnoj Gori, gdje su (pripadnici VCG) rame uz rame sa našim vojnicima, radili na operacijama potraga i spašavanja i rješavali inženjerske zadatke. Sve u svemu to je bilo jedno sjajno iskustvo”, naveo je Farnam.

On je kazao da su crnogorski vojnici tokom vježbe pokazali volju da uče i da sarađuju.

“A upravo je ta saradnja i učenje, poenta ovih vježbi. I za naše vojnike, taj rad rame uz rame sa našim partnerima iz Crne Gore, predstavlja sjajno iskustvo. Za Nacionalnu gardu Mejna takođe”, kazao je Farnam.

Govoreći o partnerstvu crnogorskog Ministarstva odbrane i Nacionalne garde Mejna, koje je počelo u decembru 2006. godine, on je rekao da je u prvim godinama partnerstvo bilo fokusirano na pomoć Crnoj Gori na njenom NATO putu.

“Kada je Crna Gora pristupila NATO-u u 2017. godini, naše partnerstvo se malo promijenilo. Sada ima više elemenata saradnje, kooperativnosti, zajedničkog učenja. Više smo fokusirani na individualne stvari kao što je potraga i spašavanje, medicinski tretmani, ili sajber i inženjerski projekti”, naveo je Farnam.

On je rekao da su vojnici i avijatičari Nacionalne garde Mejna imali nevjerovatno iskustvo u tom radu.

“A da ne govorim o tome što su mogli da razgovaraju sa kolegama, koji su im postali prijatelji, o događajima na svjetskoj sceni, o stvarima koje se ne tiču nas”, kazao je Farnam.

Na taj način, kako je naveo, dobija se mnogo šira slika i uviđaju se zajedničke vrijednosti.

“Za mladog vojnika, iz male države Mejn, to je prilika da razgovara sa vojnikom iz male države kao što je Crna Gora i da uoči mnogo zajedničkih stvari o našim životima, našim porodicama, našim ciljevima, stvarima koje su nam bitne. To je nevjerovatno iskustvo za sve nas”, ocijenio je Farnam.

On je kazao da je Crna Gora iz partnerstva sa Nacionalnom gardom Mejna dobila ruku prijateljstva i uvidjela zašto je bitno biti dio tima.

Kako je Farnam dodao, svijet se promijenio od kad su Crna Gora i Mejn postali partneri, posebno u svjetlu nedavne invazije Rusije na Ukrajinu.

“Mislim da je značaj partnerstva ono što nas izdvaja. NATO je jak tim, a Crna Gora je jednak partner u njemu. Crna Gora ima glas u timu koji se zalaže za demokratiju, slobodu i vladavinu prava”, rekao je Farnam.

To je, kako je ocijenio, značajno za Crnu Goru, kao što je značajno za Sjedinjene Američke Države.

“Kada ste dio tima i kada se oslanjate na partnere, tu je snaga”, kazao je Farnam.

On je dodao je u tome snaga NATO-a i Zapada

“I snaga Evropske unije je u tome što smo partneri i što imamo zajedničke vrijednosti. Možete imati brojna neslaganja ili mnoge stvari koje ne idu po planu, ali te zajedničke vrijednosti čine veliku razliku. Mislim da je upravo to ono što Crna Gora može da pokaže svijetu, da dijeli naše vrijednostii da želi da bude dio ovog tima”, zaključio je Farnam.

