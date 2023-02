Fajon: Utvrđivanje liste kandidata korak u pravom smjeru

Podgorica, (MINA) – Utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda korak je u pravom smjeru, rekla je ministarska vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

Fajon je pozdravila odluku Ustavnog odbora da predloži četiri kandidata za sudije Ustavnog suda.

„To je korak u pravom smjeru“, navela je Fajon na Tviteru /Twitter/.

Ona je kazala da je važno da se što prije sazove plenarna sjednica Skupštine kako bi se završio postupak imenovanja sudija.

„Potpuno funkcionalan Ustavni sud ključ je za put evropski put Crne Gore“, poručila je Fajon.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS