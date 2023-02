Fajon pozdravila dogovor oko kandidata za sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon pozdravila je napredak postignut dogovorom oko tri kandidata za sudije Ustavnog suda, navodeći da je ključno da u najkraćem mogućem roku dođe do glasanja u Skupštini.

Fajon je Vijestima rekla da se nada da će što prije biti postignut dogovor i oko četvrtog kandidata.

Kako je istakla, ključno je da u najkraćem mogućem roku dođe do glasanja u Skupštini i da se uspješno završi postupak imenovanja sudija Ustavnog suda.

“Kao što sam već više puta naglasila, funkcionalan Ustavni sud je nužan element za rješenje političke krize u Crnoj Gori, kao i napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji”, zaključila je Fajon.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS