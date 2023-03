EYCA konferencija uskoro u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Centralna konferencija Asocijacije za Evropsku omladinsku karticu (EYCA) uskoro će biti održana u Podgorici, a prethodiće joj značajan broj lokalnih konferencija, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Ministar Vasilije Lalošević ugostio je direktora EYCA Manela Sančeza i Jugoslava Radovića, predsjednika nevladine organizacije Centar za omladinsku edukaciju, koji u saradnji sa tim resorom sprovodi program besplatne omladinske kartice, a sve u cilju poboljšanja statusa omladine u Crnoj Gori.

Lalošević je rekao da su se od njihovog posljednjeg susreta odvijale brojne stvari koje se tiču programa EYCA kartice u Crnoj Gori.

„Pomenuo bih inicijativu koju je Vlada usvojila, a u pitanju je program i plan Evropske omladinske kartice za Crnu Goru“, naveo je Lalošević.

On je kazao da su, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, Radovićem i Centrom za omladinsku edukaciju, obišli škole širom Crne Gore i podijelil sedam hiljada kartica učenicima.

„Moja želja je da projekat održavanja konferencije u Podgorici dobije sa institucionalnog nivoa što jaču potporu”, rekao je Lalošević.

Sančez je nagovijestio mogućnost otvaranja regionalne kancelarije EYCA u Podgorici, i istakao da će time pokušati da se decentralizuje sistem EYCA kartice iz Brisela i Strazbura.

On je kazao da je rukovodstvo EYCA kartice naročito zadovoljno progresom tog programa u Crnoj Gori.

„Ponosan sam što je na evropskom nivou zalaganje partnera u Crnoj Gori, gdje nadasve mislim na Ministarstvo i Centar za omladinsku edukaciju prepoznato kao jedno od najboljih, što je i rezultiralo odlukom da se centralna EYCA konferencija, pored gradova kandidata Rima i Madrida, ipak odvije u Podgorici“, naveo je Sančez.

On je rekao da će konferenciji prethoditi značajan broj lokalnih konferencija, na kojima će jedna od tema biti organizacija centralnog događaja u Podgorici.

„Na toj konferenciji, pored značajnih odluka koje će biti donešene u Glavnom gradu, stvoriće se prilika za bilateralne sastanke između predstavnika Vlade Crne Gore i Ministarstva sporta i mladih i predstavnika brojnih vlada širom Evrope”, istakao je Sančez.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS