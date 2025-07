Evropski savez: Sjećanje na Srebrenicu poziv na odgovornost

Podgorica, (MINA) – Sjećanje na Srebrenicu je poziv na odgovornost, beskompromisno priznavanje genocida i kažnjavanje svih odgovornih za taj gnusni čin, kazali su iz Evropskog saveza.

Delegacija te koalicije je danas, povodom Međunarodnog Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, položila vijenac na spomenik žrtvama ratova 1991-2001. na prostoru bivše Jugoslavije, na Pobrežju u Podgorici.

„Sjećanje na Srebrenicu je poziv na odgovornost, na beskompromisno priznavanje genocida i osudu i kažnjavanje svih onih koji su odgovorni za ovaj gnusni čin”, kaže se u saopštenju.

To, kako su kazali iz Evropskog saveza, nije samo opomena, već i podsjetnik na nužnost i obavezu zajedničkog djelovanja protiv mržnje, retrogradnih ideologija i zla.

“Pravda za Srebrenicu je pravda za cijeli region, jer samo na istini i suštinskom suočavanju sa prošlošću, možemo graditi bolju budućnost za generacije koje dolaze”, navodi se u saopštenju.

