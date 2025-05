Evropski đir u Petnjici

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova i Opština Petnjica organizovali su danas u Petnjici Evropski đir – Igre bez granica.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Evropski đir organizuje se povodom Dana Evrope, a uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Navodi se da se proslava Dana Evrope organizuje s ciljem promocije znanja, timske saradnje i aktivnog učešća mladih u društvenim procesima, kroz vrijednosti kao što su solidarnost, tolerancija i inkluzija koje su temelj EU.

„Iako je kalendarski maj, Petnjicu je iznenadio snijeg, ali ni neuobičajene vremenske prilike nisu uspjele da poremete raspoloženje i energiju na još jednom izdanju Evropskog đira“, kazali su iz Ministarstva evropskih poslova.

Potpredsjednik Opštine Petnjica Selvudin Šabotić, istakao je na otvaranju igara da ta opština snažno podržava evropske integracije.

„Da Petnjica živi u Evropi i Evropa u Petnjici, pokazuje i to što se Evropski đir drugi put održava u našoj opštini i radujemo se što smo sada u prilici da damo doprinos ubrzanom putu ka EU“, rekao je Šabotić.

Ministar regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, Ernad Suljević, poručio je da događaji kao što je „Evropski đir – Igre bez granica“ spajaju lokalni i evropski nivo.

Takvi događaji su značajni jer, kako je naveo, mladima omogućavaju da razvijaju sportske vještine, takmičarski duh, zdravu konkurenciju, međusobno povjerenje i prijateljstvo.

„Danas, kada se suočavamo sa izazovima u ravnomjenom razvoju, događaji poput ovog su od izuzetne važnosti i pokazuju da opštine na sjeveru Crne Gore imaju iste predispozicije za razvoj, napredak i bolje uslove života“, kazao je Suljević.

Prema njegovim riječima, Petnjica, kao i mnoge opštine na sjeveru Crne Gore, ima ogroman potencijal.

„S ovakvi događaji koji okupljalju djecu, mlade i zajednicu, nisu samo prilika za zabavu i sportsko takmičenje, već i za dublje povezivanje ljudi i jačanje regionalne saradnje“, istakao je Suljević.

U ime Ministarstva dijaspore, koje aktivno povezuje zajednice u zemlji i van nje, prisutnima se obratio v. d. generalnog direktora Direktorata za saradnju sa dijasporom Denis Martinović koji je naglasio da se opštine u Crnoj Gori, zahvaljujući podršci EU, sve više uključuju u programe za lokalni razvoj, zelenu tranziciju, digitalizaciju, održivo upravljanje resursima i jačanje institucionalnih kapaciteta.

Prema riječima Martinovića, obilježavanje Dana Evrope, ovdje u Petnjici, ima višestruku simboliku.

„S jedne strane, to je potvrda da evropska ideja i evropski principi nisu rezervisani za metropole i administrativne centre, već su univerzalni i jednako prisutni u svakoj zajednici – bez obzira na veličinu, geografsku udaljenost ili broj stanovnika“, kazao je Martinović.

Kako je pojasnio, sa druge strane, to je potvrda da su upravo lokalne zajednice ključni partneri u procesu evropskih integracija.

Sportista iz Petnjice i član fudbalskog kluba „Petnjica“, Omer Agović, govorio je o mogućnostima koje sportisti imaju u državama članicama EU, navodeći da se nada da će takve prilike imati i mladi crnogorski sportisti.

„Trudimo se da naš sport dovedemo na nivo kao što je u Evropi, samim tim to nam i otvara put do Evrope veoma brzo i donosi mnoge benefite i još bolje sportske uspjehe“, poručio je Agović.

Kako se navodi u saopštenju, predstavnici ministarstava i opštine Petnjica obišli su i informativni centar „EU i tačka“ –mjesto gdje građani mogu lako i neposredno da se informišu o EU i prilikama koje evropske integracije donose.

Dodaje se da su najveseliji i najuzbudljiviji dio dana bile „Igre bez granica“ – edukativno-sportsko takmičenje u kojem su učenici osnovnih škola „Mahmut Adrović“, „Trpezi“, „25. maj“, „Tucanje“ i „Savin Bor“ pokazali snagu timskog duha, znanje i spretnost.

„Uz bodrenje vršnjaka i osmijehe, takmičari su se nadmetali u igrama koje su spajale fizičku aktivnost sa pitanjima o Evropi, učeći kroz zabavu, druženje i zdravu konkurenciju. Najspretnija i najbolja ekipa bila je iz OŠ „Mahmut Adrović“ i zato je nagrađena“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva evropskih poslova su istakli da se, nakon što je prošao kroz pet opština, „Evropski đir – Igre bez granica“ seli ka svojoj posljednjoj ovogodišnjoj stanici: Baru.

„Sunce, more i završnica uz najmlađe Barane biće simbolično finale ovog razigranog evropskog putovanja koje pokazuje da su vrijednosti Evrope najživlje tamo gdje djeca uče da se igraju – zajedno“, zaključuje se u saopštenju.

