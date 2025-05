Evropska kuća organizuje besplatne radionice emocionalne pismenosti

Podgrica, (MINA) – Evropska kuća organizovaće od 19. maja do 27. juna besplatne radionice emocionalne pismenosti, namijenjene svima koji žele da steknu dublje razumijevanje emocija, unaprijede svakodnevnu komunikaciju i razviju emocionalne vještine.

Kako je saopšteno iz Evropske kuće, prva od šest radionica biće održana 19. maja, na dan početka Evropske sedmice mentalnog zdravlja.

Navodi se da će preostale radionice biti organizovane svakog četvrtka, u skladu sa dinamikom programa „ČEK – Četvrtak u Evropskoj kući“, poznatog po angažovanim i društveno relevantnim temama.

Program, kako su kazali iz Evropske kuće, obuhvata šest tematski zaokruženih radionica koje će biti održane 19. i 29. maja, kao i 5. juna, 12. juna, 19. i 26. juna, od 18 do 20 sati i 30 minuta.

“Edukativni ciklus namijenjen je široj javnosti, a posebno mladima koji žele da steknu dublje razumijevanje emocija, unaprijede svakodnevnu komunikaciju i razviju emocionalne vještine važne za lični i profesionalni razvoj”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se radionice realizuju u saradnji sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Milenom Žujović, osnivačicom Psihološkog centra „Psihosfera”.

“Oslanjaju se na principe transakcione analize, psihološkog pristupa koji pomaže u boljem razumijevanju sebe i međuljudskih odnosa”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz Evropske kuće, tokom šest susreta, učesnici će se upoznati sa pojmom ego stanja, emocionalnih obrazaca, stilova komunikacije, mehanizmima samosabotaže i važnosti emocionalnog izražavanja.

“Kroz teorijski okvir i praktične vježbe, biće ponuđeni alati za konstruktivno izražavanje emocija, bolju samoregulaciju i zdravije odnose”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da svaka radionica traje 150 minuta i odvija se u atmosferi povjerenja, u kojoj je podstaknuta otvorenost, refleksija i razmjena.

“Program je pristupačan svima i ne zahtijeva prethodno psihološko znanje, dovoljno je interesovanje za lični razvoj i spremnost da se oslušne sopstveni emocionalni svijet”, pojasnili su iz Evropske kuće.

Kako su nagalsili, građani koji žele da unaprijede kvalitet odnosa koje imaju sa sobom i drugima, da nauče kako da prepoznaju i razumiju vlastite emocionalne reakcije, pozvani su da se pridruže tom značajnom programu.

“Učešće je besplatno, ali zbog ograničenog broja mjesta, prijava je obavezna”, istakli su iz Evropske kuće.

Oni su ohrabrili građane koji žele da se prijave da prisustvuju svim susretima, imajući u vidu da radionice predstavljaju zaokružen ciklus i da se teme nadovezuju i dopunjuju.

“Ne ČEK-aj. Četvrtak u Evropskoj kući je prilika da svoje emocije pretvoriš u alat za bolji svakodnevni život”, kaže se u saopštšenju.

