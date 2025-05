Evropska budućnost regiona neupitna

Podgorica, (MINA) – Evropska budućnost Zapadnog Balkana je neupitna, ocijenjeno je u razgovoru potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića sa ministarkom bez portfelja u Vladi Srbije, Tatjanom Macurom.

Ivanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, održao bilateralne sastanke sa visokim predstavnicima Jermenije, Palestine i Srbije, na marginama međunarodne konferencije Yerevan Dialogue 2025.

„Tokom susreta sa Macurom potvrđena je spremnost za jačanje bilateralne saradnje, uz zajedničku ocjenu da je evropska budućnost Zapadnog Balkana neupitna“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sagovornici iskazali spremnost obje Vlade da zajednički rade na jačanju veza između Crne Gore i Srbije, na dobrobit svih građana dvije države.

„U razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Jermenije Araratom Mirzojanom potvrđena je posvećenost daljem jačanju političkog dijaloga i saradnje između dvije države, kroz konkretne projekte u prosvjeti, kulturi, privredi i turizmu“, kaže se u saopštenju.

Iz Ivanovićevog kabineta su rekli da je istaknuta važnost kontinuiteta u razmjeni iskustava u procesu evropske integracije, kao i otvorenost za zajedničke inicijative koje doprinose stabilnosti i prosperitetu šireg regiona.

Mirzojan je poručio da Jermenija želi da uči iz crnogorskog primjera i aktivno gradi partnerstvo.

„U kontekstu odnosa na Kavkazu, ministar se osvrnuo na napore ka stabilizaciji odnosa odnosa sa Azerbejdžanom i izrazio opredijeljenost Jermenije za dijalog i mir“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Ivanović je iskazao nadu da će do normalizacije odnosa između dvije, Crnoj Gori prijateljske, države doći u što skorijem roku.

On je istakao važnost regionalne stabilnosti i postizanja trajnog mira.

„U vezi sa procesom evropskih integracija, Ivanović je kazao da Crna Gora, kao lider tog procesa, ima odgovornost da podržava druge zemlje koje žele da pristupe Evropskoj uniji“, kaže se u saopštenju.

Iz kabineta Ivanovića su rekli da je tokom sastanka sa ministarkom vanjskih poslova i dijaspore Palestine, Varsan Agabekian, poseban akcenat stavljen na humanitarnu situaciju u Gazi.

Agabekian je naglasila da su razmjere ljudske patnje neprihvatljive za savremeni svijet.

Ona je istakla da Palestina traži veći stepen međunarodne pažnje i angažmana po tom pitanju i ukazala na potrebu da se konkretnim političkim i institucionalnim koracima zaštiti palestinski narod i njegovo pravo da živi u nezavisnoj i bezbjednoj državi.

„Ivanović je izrazio žaljenje zbog dugotrajnog i neselektivnog stradanja civila. Ukazao je i na važnost eliminisanja bilo kakvog izgovora kojim bi se osporavalo pravo palestinskog naroda na dostojanstven život i ponovio stav Crne Gore o neophodnosti uspostavljanja dvodržavnog rješenja“, kaže se u saopštenju.

