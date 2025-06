Evakuisan državljanin Poljske sa vrha Zla Kolata

Podgorica, (MINA) – Avio-helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore evakuisala je danas povrijeđenog planinara sa planinarskog vrha Zla Kolata u okviru Nacionalnog parka Prokletije.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Operativno komunikacionom centru prijavljeno je da je poljski državljanin povrijedio ruke i ramena tokom planinarenja.

“Imajući u vidu da zbog nepristupačnog terena i ozbiljnosti povreda nije bilo moguće bezbjedno spuštanje sa planine, angažovan je helikopter AHJ MUP-a koji je povrijeđenog planinara bezbjedno transportovao u Klinički centar Crne Gore (KCCG) radi daljeg liječenja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su na licu mjesta bile još tri osobe koje nijesu bile povrijeđene i nijesu zahtijevale evakuaciju.

