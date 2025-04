Podgorica, (MINA) – Cijela Evropska unija (EU) je svjedok rezultata koje je Crna Gora postigla u veoma kratkom roku, saopštili su članovi Odbora za inostrane poslove Senata Španije na sastanku sa šefom crnogorskog parlamenta Andrijom Mandićem.

Mandić je danas, u sklopu zvanične posjete Španiji, održao sastanak sa predsjednikom Odbora za inostrane poslove Senata Španije Hose Ignasio Landaluse Kaljehom i članovima Odbora.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je istakao važnost podrške Španije evropskom putu Crne Gore, i dodao da mu je izuzetna čast što može da govori u španskom Senatu.

On je Odbor upoznao sa, kako se navodi, istorijskim rezultatima koje je postigao 28. saziv Skupštine, posebno naglasivši zatvaranje tri pregovaračka poglavlja krajem prošle godine.

Mandić je dodao da kao parlamentarna većina imaju ambiciozan plan da do kraja 2026. godine zatvore sva preostala pregovaračka poglavlja.

„I da nije nerealno naše očekivanje da nakon toga dobijemo podršku država članica i 2028. godine postanemo prva naredna punopravna članica EU“, dodaje se u saopštenju.

Mandić je kazao da će Crna Gora ispuniti sve preduslove da se pregovaračka poglavlja zatvore u zacrtanom roku.

„Naša parlamentarna diplomatija je u punom zamahu i u nju su uključeni gotovo svi poslanici Skupštine koji prethodnih mjeseci obilaze i prenose sličnu poruku kolegama iz zemalja članica EU, koje na kraju donose odluku o prijemu nove zemlje članice“, naglasio je Mandić.

On je, kako se dodaje, naglasio da je Crnoj Gori podrška Španije, kao jedne od najvećih zemalja Evrope i ključnih faktora EU, od izuzetne važnosti.

Navodi se da su predsjednik i članovi Odbora zahvalili predsjedniku Mandiću na susretu, dodajući da je cijela EU svjedok rezultata koje je Crna Gora postigla u veoma kratkom roku.

„Oni su zaključili da je ova posjeta simbol tradicionalno dobrih odnosa dvije države i kruna bilateralnih odnosa“, kaže se u saopštenju.

