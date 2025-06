EU jedini siguran okvir za stabilnost i perspektivu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) jedini je siguran okvir za stabilnost, razvoj i dugoročnu perspektivu Crne Gore, ocijenjeno na sastanku potpredsjednika Skupštine Mirsada Nurkovića i ambasadora Njemačke u Podgorici Petera Feltena.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Felten je kazao da očekuje da bi, uz konkretne reforme i stabilnu političku volju, naredna godina mogla označiti ključnu fazu Crne Gore na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU.

Nurković je ocijenio da postoji prostor i potreba za intenzivnijom saradnjom između Skupštine Crne Gore i svih relevantnih institucija Njemačke, a naročito Bundestaga, radi uspostavljanja bolje komunikacije i snažnijeg institucionalnog povezivanja.

On je ukazao na važnost obnavljanja i produbljivanja parlamentarne diplomatije, kao značajnog segmenta ukupnog procesa evropskih integracija Crne Gore.

„Naš cilj je jasan – jača saradnja dva parlamenta, dvije države i evropska budućnost Crne Gore“, poručio je Nurković.

On je naglasio važnost vidljivosti EU u svakodnevnom životu građana Crne Gore, kroz investicije, razvojnu pomoć i snažnije prisustvo evropske, a naročito njemačke ekonomije.

„Želimo da se evropske vrijednosti ne oglede samo u formalnim dokumentima, već u konkretnim promjenama i kvalitetu života naših građana”, kazao je Nurković.

Prema njegovim riječima, njemački investitori mogu imati važnu ulogu u jačanju ekonomske stabilnosti Crne Gore.

Felten se, kako je saopšteno, saglasio sa tim stavom i iskazao posebno interesovanje za rješavanje određenih administrativnih barijera sa kojima se suočavaju njemački investitori u Crnoj Gori.

On je ukazao na važnost efikasne i dosljedne primjene zakona, čime bi se, smatra, dodatno ojačalo povjerenje međunarodnih partnera i stvorili uslovi za ubrzanje evropskog puta Crne Gore.

Felten se zahvalio Nurkoviću na pozivu i inicijativi koju, kako je rekao, prepoznaje kao važan korak ka jačanju saradnje i zajedničkom djelovanju.

