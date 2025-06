Estonija će uvijek podržavati Crnu Goru na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Estonija će uvijek podržavati Crnu Goru na njenom evropskom putu, rekao je estonski predsjednik Alar Karis.

Karis, koji boravi u Crnoj Gori, razgovarao je danas sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Andrijom Mandićem.

Ključne teme razgovora, kako je saopšteno iz Skupštine, bile su napredak u oblasti obrazovanja, sa posebnim osvrtom na PISA testiranja, gdje se Estonija nalazi pri samom vrhu Evrope, kao i razvoj vještačke inteligencije.

“U tom kontekstu, Karis i Mandić su razmatrali bilateralne posjete na nivou generalnih sekretara, kako bi stručna služba i članovi kabineta imali priliku da se upoznaju sa naprednim modelima vještačke inteligencije koji su implementirani u estonskom parlamentu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Karis pozvao Mandića da u narednom periodu posjeti Estoniju, na čemu je predsjednik Skupštine Crne Gore zahvalio i prihvatio poziv.

