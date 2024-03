Eskobar: Zabrinuti smo zbog mogućnosti da lideri nekadašnjeg DF-a budu u Vladi

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) zabrinjava mogućnost da u crnogorskoj Vladi budu partije nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF), kazao je specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar.

On je, na onlajn brifingu sa novinarima, kazao da će tokom posjete Crnoj Gori, koja je planirana za ovu sedmicu, istaći podršku Vladi koja je čvrsto postavila državu na putanju članice NATO-a i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Na pitanje novinara o mogućnosti da lideri nekadašnjeg DF-a mogu biti dio Vlade, Eskobar je kazao da su to odluke koje donosi Vlada Crne Gore.

“Odluka o koalicijama i tome ko će ući u Vladu nije odluka SAD. Ranije smo rekli, i javno i privatno, da smo zabrinuti i da te partije nijesu pravi partner za sve stvari za koje se nadamo za Crnu Goru”, rekao je Eskobar.

Crna Gora, kako je dodao, čvrsto stoji na putu evropskih integracija, lider je u procesima pregovaranja sa EU, ali i pouzdan saveznik NATO-a.

“Predstavnici ovih partija govorili su da će preispitati članstvo u NATO-u, da imaju namjeru da povuku priznaje Kosova, što bi izazvalo dodatne tenzije u regionu. Tako da, oni se nijesu promijenili”, istakao je Eskobar.

On je naglasio da u mnogim djelovanjim predsjednika parlamenta Andrije Mandića nijesu vidjeli posvećenost evroatlantskim vrijednostima.

“Tako da jesmo zabirnuti zbog mogućnosti da partneri koji ne dijele iste vrijednosti kao ostatak koalicije, mogu ući u Vladu”, kazao je Eskobar.

Na pitanje novinara da li se politika SAD prema Kosovu i Srbiji promijenila od napada Rusije na Ukrajinu, Eskobar je kazao da nije, ali se jeste promijenila hitnost kojom se moraju pozabaviti izazovima za evropsku bezbjednost.

“Postoji hitnost kojom moramo rješavati određena otvorena pitanja na Zapadnom Balkanu”, rekao je Eskobar.

On je dodao da bi voljeli da i Srbija i Kosovo budu produktivne članice evroatlantske zajednice, kao i da odnosi među njima budu dobri, mirni i predvidivi.

“Put za to je dijalog koji se vodi preko EU”, rekao je Eskobar.

